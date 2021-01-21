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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence başrollü Netflix filminin setinden yeni görüntüler paylaşıldı

    Netflix'in yıldızlarla dolu yeni filmi Don’t Look Up filminin setinden yeni görseller yayınlandı. Başrolünde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın olduğu film bu yıl yayınlanacak.
    2 sa.
    1,1b
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence başrollü Netflix filminin setinden yeni görüntüler paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle The Big Short ve Vice filmleri ile dikkat çeken başarılı yönetmen Adam McKay'in, Netflix'te yayınlanacak olan yeni filminin setinden görüntüler paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Benedict Cumberbatch başrollü "Soğuk Savaş" temalı film The Courier'dan ilk görseller paylaşıldı"

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    Paylaşılan görsellere baktığımızda fimin başrolleri olan Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ı görüyoruz. Her ne kadar filmin başrolleri iki başarılı oyuncudan oluşsa da geriye kalan isimler de en az onlar kadar başarılı. Filmin tam oyuncu kadrosu şu şekilde:  Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Rob Morgan, Chris Evans, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry ve Tomer Sisley.

    Senaristliğini ve yönetmenliğini Adam McKay'in yaptığı Netflix filmi Don’t Look Up, dünyanın bir meteor yüzünden 6 ay içinde yok olacağını öğrenen iki uzay bilimcinin hikayesini anlatıyor. Tam yayın tarihi ne yazık ki belli değil ancak bu yıl içerisinde yayınlanmsaı bekleniyor.

    Film için yayınlanan ilk görselleri ve en son çıkan set görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.



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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Glorfindel1907
    İşin içinde Netflix olması korkutmuyor değil
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Leo'da iyice g*tü , göbeği saldı bu ne hal :D
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadro ile kötü film çıkarsa büyük başarı olur bence.
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Glorfindel1907
    İşin içinde Netflix olması korkutmuyor değil
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