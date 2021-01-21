Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence başrollü Netflix filminin setinden yeni görüntüler paylaşıldı

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Özellikle The Big Short ve Vice filmleri ile dikkat çeken başarılı yönetmen Adam McKay'in, Netflix'te yayınlanacak olan yeni filminin setinden görüntüler paylaşıldı.

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Paylaşılan görsellere baktığımızda fimin başrolleri olan Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ı görüyoruz. Her ne kadar filmin başrolleri iki başarılı oyuncudan oluşsa da geriye kalan isimler de en az onlar kadar başarılı. Filmin tam oyuncu kadrosu şu şekilde: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Rob Morgan, Chris Evans, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry ve Tomer Sisley.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Adam McKay'in yaptığı Netflix filmi Don’t Look Up, dünyanın bir meteor yüzünden 6 ay içinde yok olacağını öğrenen iki uzay bilimcinin hikayesini anlatıyor. Tam yayın tarihi ne yazık ki belli değil ancak bu yıl içerisinde yayınlanmsaı bekleniyor.

Film için yayınlanan ilk görselleri ve en son çıkan set görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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