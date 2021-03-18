Lexar maliyete odaklanan yeni SATA SSD modelini duyurdu

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Geçtiğimiz hafta oyunculara yönelik performans odaklı yeni SSD modelini duyuran Lexar bu hafta da maliyeti düşünen bilgisayar sahipleri için yeni bir SSD duyurdu. Lexar NQ100 kolay bir yükseltme imkanı sunuyor.

Lexar NQ100 özellikleri ve fiyatı

Lexar NQ100 modeli geleneksel HDD sürücülerden daha iyi performans arayan ancak fazla harcama yapmak istemeyenlere hitap ediyor. Bilinmeyen bir kontrolcü ve 3D NAND modüllerde 550MB/s seviyesine kadar çıkan veri aktarım hızları mevcut.

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Darbelere ve sarsıntılara karşı dayanıklılık sunan Lexar NQ100 modeli 240GB-480GB-960GB kapasite seçenekleriyle geliyor. Yazma ömürleri için de 84TB-168TB- 336TB belirlenmiş. Fiyatlar şu şekilde:

Lexar NQ100 240GB – 31$

Lexar NQ100 480GB – 53$

Lexar NQ100 960GB – Belli değil

https://www.techpowerup.com/279851/lexar-announces-new-nq100-2-5-sata-iii-ssd

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