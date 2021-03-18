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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lexar maliyete odaklanan yeni SATA SSD modelini duyurdu

    Lexar NQ100 SATA SSD modeli 960GB kapasiteye kadar seçenekler sunuyor ve 550MB/s veri aktarım hızlarına çıkabiliyor. Lexar NQ100 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    18 Mart 2021, 21:00 (5 sa.)
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lexar maliyete odaklanan yeni SATA SSD modelini duyurdu
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    Geçtiğimiz hafta oyunculara yönelik performans odaklı yeni SSD modelini duyuran Lexar bu hafta da maliyeti düşünen bilgisayar sahipleri için yeni bir SSD duyurdu. Lexar NQ100 kolay bir yükseltme imkanı sunuyor.

    Lexar NQ100 özellikleri ve fiyatı

    Lexar NQ100 modeli geleneksel HDD sürücülerden daha iyi performans arayan ancak fazla harcama yapmak istemeyenlere hitap ediyor. Bilinmeyen bir kontrolcü ve 3D NAND modüllerde 550MB/s seviyesine kadar çıkan veri aktarım hızları mevcut.

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    Darbelere ve sarsıntılara karşı dayanıklılık sunan Lexar NQ100 modeli 240GB-480GB-960GB kapasite seçenekleriyle geliyor. Yazma ömürleri için de 84TB-168TB- 336TB belirlenmiş. Fiyatlar şu şekilde:

    Lexar NQ100 240GB – 31$

    Lexar NQ100 480GB – 53$

    Lexar NQ100 960GB – Belli değil



    https://www.techpowerup.com/279851/lexar-announces-new-nq100-2-5-sata-iii-ssd
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lexar ile ilk 2012'de Bimeks'te çalışırken Nikon fotoğraf makinelerinin yanında (ki o zamanlar ben de Fujifilm promotörü idim) bedava Lexar SD kartlar verilirken tanışmıştım. O zamanlardan beri hangi ürününü kullandıysam çok memnun kaldım.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Yalniz o zamanki Lexar başkaydi.. Satıldı.
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