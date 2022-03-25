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    LG, Arizona'da 1.4 milyar dolarlık pil fabrikası kuracak

    Tesla ve Lucid gibi elektrikli otomobil üreticilerinin pil tedarikçisi LG Energy Solution, Arizona'da bir pil fabrikası kuracak. Silindirik pil üretimi yapacak tesis için 1.4 milyar dolar harcanacak.
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    LG, Arizona'da 1.4 milyar dolarlık pil fabrikası kuracak
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    Tesla ve Lucid'in tedarikçisi olan LG Energy Solution (LGES), yüksek profilli startup'lar ve Kuzey Amerika'daki diğer müşterilerinden gelen talebi karşılamak için 2024 yılına kadar Arizona'da bir pil tesisi kurmak üzere 1.7 trilyon Kore Wonu (1.4 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

    LGES yeni tesisin, silindirik hücre üreten ilk ABD fabrikası olacağını söylüyor. Söz konusu silindirik tip pilin Tesla ve Lucid otomobillerinde kullanıldığını belirtelim. 2022'nin ikinci çeyreğinde inşasına başlanacak fabrika, 2024'te 11 gigawatt saat üretim kapasitesiyle seri üretime başlayacak.

    LG, Arizona'da 1.4 milyar dolarlık pil fabrikası kuracak
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    Silindirik pillere talep artıyor

    Arizona’da kurulacak pil fabrikasının potansiyel müşterileri olarak elektrikli otomobil üreticileri Tesla ve Lucid'in yanı sıra Proterra ile Philip Morris'in de adı geçiyor. LGES, otomobil şirketleri ve elektrikli cihaz üreticilerinin silindirik pillere yönelik artan talebinin farkında ve gelecekte Arizona fabrikasındaki üretim kapasitesini artırabileceğini söylüyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 20 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 20 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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