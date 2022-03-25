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Tesla ve Lucid'in tedarikçisi olan LG Energy Solution (LGES), yüksek profilli startup'lar ve Kuzey Amerika'daki diğer müşterilerinden gelen talebi karşılamak için 2024 yılına kadar Arizona'da bir pil tesisi kurmak üzere 1.7 trilyon Kore Wonu (1.4 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

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LGES yeni tesisin, silindirik hücre üreten ilk ABD fabrikası olacağını söylüyor. Söz konusu silindirik tip pilin Tesla ve Lucid otomobillerinde kullanıldığını belirtelim. 2022'nin ikinci çeyreğinde inşasına başlanacak fabrika, 2024'te 11 gigawatt saat üretim kapasitesiyle seri üretime başlayacak.

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Silindirik pillere talep artıyor

Arizona’da kurulacak pil fabrikasının potansiyel müşterileri olarak elektrikli otomobil üreticileri Tesla ve Lucid'in yanı sıra Proterra ile Philip Morris'in de adı geçiyor. LGES, otomobil şirketleri ve elektrikli cihaz üreticilerinin silindirik pillere yönelik artan talebinin farkında ve gelecekte Arizona fabrikasındaki üretim kapasitesini artırabileceğini söylüyor.

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LG, Arizona'da 1.4 milyar dolarlık pil fabrikası kuracak