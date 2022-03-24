Elektrikli tır seri üretimine başlayan Nikola, Tesla'nın önüne geçti

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Nikola, elektrikli tır seri üretimine başladığını duyurdu. ABD merkezli şirket bu hamlesi ile kendisine rakip olarak gördüğü Tesla'nın önüne geçmeyi başardı. Şirket temsilcilerinin de belirttiği üzere teslimatların bu yılın ikinci çeyreğinde başlaması bekleniyor.

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Haberin basına yansımasının ardından Nikola hisseleri yaklaşık %4 yükseldi. Batarya ile çalışan Tre versiyonu 560 km menzile sahip ve kısa yolculuklar için tasaralandı. Nikola bu yıl 300 ila 500 araç teslimatı yapmayı ve 2023'te üretimi daha da artırmayı hedefliyor.

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Hidrojen yakıt hücresiyle çalışan model de yolda

Şirket önümüzdeki yılın sonlarında 800 km menzile sahip hidrojen yakıt hücreli bir versiyon sunmayı planlıyor. Nikola 2025 yılında ise “yeni nesil” yakıt hücresi modeli olarak adlandırdığı ve 1.500 km menzil değeri ile uzun mesafeli rotalara uygun bir model çıkaracak.

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Elektrikli tır üretimine başlayan Nikola, Tesla'nın önüne geçti