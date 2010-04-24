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LG Cookie Gig Bulgaristan'da resmileşti

9 yıl
8,5b
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2
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük 3.telefon üreticisi LG, KM570 ismini verdiği verdiği telefonun Bulgaristan'da resmi duyurusunu yaptı. Bulgaristan pazarında Cookie Gig adıyla satışa sunulacak olan telefonun diğer pazarlarda Cookie Music ve Surf 4GB adıyla anılması bekleniyor.

Surf 4GB isminden de anlayabileceğiniz gibi üzerinde 4GB'lık depolama birimine sahip olan KM570, 428x240 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3 inçlik resesitif dokunmatik ekrana sahip. 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamerası bulunan ve 7.2Mbps'lık yüksek hızlı 3G iletişim ağında çalışabilen telefonda 3.5mm'lik kulaklık girişi, microSD kart yuvası bulunuyor.

Sadece Avrupa pazarında satışa sunulması beklenen KM570'in satış fiyatı ve diğer ülkelerde satışa sunulacağı tarih belirsizliğini korumaya devam ediyor.


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DH Misafiri 9 yıl
LG nin S.class versiyonlu tüm cihazları dolu dolu...ve yine kullanılan materyallar cok kaliteli... özellikle ekranlarındaki kullandıkları cam, tüm dayanıklık testlerinden sağ cıkmayı başarıyor...km900 arena,bl40 ekol olacak cihazlar...eminim bu cihazda hakkını verecektir...
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