LG, Dünya'nın ilk Full HD LED "3D" TV'sini tanıttı: LG LX9500

Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, Dünya'nın ilk 3D özellikli Full HD LED TV'sini tanıttı. LG LX9500 adı verilen LED TV, tasarımı ve barındırdığı özellikleri ile son derece iddialı görünüyor.

Dünya'nın ilk 3D özellikli LED TV'si: LG LX9500

Dünya'nın ilk 3D LED TV'si olan LG LX9500'ün yenilikçi tarzdaki aydınlatma yapısı ile en iyi 3D deneyimini sunacağı belirtildi. Ekranın tam arkasından 1200 adet LED ile aydınlatılan LG LX9500'Ün tam LED aydınlatma sistemi ile ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi konusunda rakipsiz olacağı iddia ediliyor. TruMotion teknolojis ile 400Hz tazeleme oranı sunan LX9500'ün kontrast oranının 10.000.000:1 olduğu açıklandı.

LG LX9500, INFINIA adı verilen tasarımı ile teknik olduğu kadar görsel özellikleri ile de etkileyici görünüyor. 22.3 mm'lik kalınlığa sahip olan LG LX9500'ün çerçevesi de oldukça ince olarak tasarlandı zira 16 mm'li çerçeveye sahip olan LG LX9500 görsel olarak kullanıcıların göz zevkine de hitap ediyor.

LG LX9500'in "Multi Picture Format" adı verilen teknolojiyi desteklediği ve bu teknoloji ile LX9500'in 3D kameralarla çekilmiş olan görüntüleri bilgisayar üzerinde herhangi bir dönüştürme işlemi yapmadan görüntüleyebileceği açıklandı.

Lg LX9500'ün AG-S100 kodlu 3D gözlükler ile de kullanılabildiği ve bu gözlüklerin ekranın tazeleme oranıyla senkronlu çalışmak için lenslerden birini bloke edebildiği belirtiliyor. Gözlüklerin uzun süreli kullanıma müsait olarak hazırlandığı ve USB üzerinden şarj edilerek 40 saate varan kullanım süresine sahip olduğu ifade edildi.

LG LX9500'ün 47 inç ve 55 inç'lik boyutlarda piyasa sunulacağı açıklandı. İlk olarak Kore pazarında piyasa sunulacağı belirtilen Dünya'nın ilk 3D özellikli tam LED aydınlatmalı televizyonu olma özellğinin taşıyan LG LX9500'ün daha sonraki zamanlar içinde de Amerika ve Avrupa'da satışa sunulacağı ifade edildi. Mayıs ayında piyasaya sunulması beklenen televizyonlardan 47 inç boyutlu modelinin 4.134$ fiyat etiketiyle satılması beklenirken 55 inç'lik model hakkında herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

LG'nin yaptığı açıklmaya göre 2010 yılı içinde 3D pazarından %25'lik pazar payı bekledikleri ortaya çıktı. LG'nin ileriye dönük planları içinde 3D teknolojisini farklı ürünlerde de uygulamak istediği belirtildi zira bu cihazların 42 - 150 inç arası boyutlarda Plazma, LED LCD TV, Dünya'nın ilk Full HD 3D projeksiyonu ve Bluray oynatıcılar olduğu belirtiliyor.