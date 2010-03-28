LG, Dünya'nın ilk Full HD LED "3D" TV'sini tanıttı: LG LX9500

Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, Dünya'nın ilk 3D özellikli Full HD LED TV'sini tanıttı. LG LX9500 adı verilen LED TV, tasarımı ve barındırdığı özellikleri ile son derece iddialı görünüyor.
Dünya'nın ilk 3D özellikli LED TV'si: LG LX9500
Dünya'nın ilk 3D LED TV'si olan LG LX9500'ün yenilikçi tarzdaki aydınlatma yapısı ile en iyi 3D deneyimini sunacağı belirtildi. Ekranın tam arkasından 1200 adet LED ile aydınlatılan LG LX9500'Ün tam LED aydınlatma sistemi ile ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi konusunda rakipsiz olacağı iddia ediliyor. TruMotion teknolojis ile 400Hz tazeleme oranı sunan LX9500'ün kontrast oranının 10.000.000:1 olduğu açıklandı.
LG LX9500, INFINIA adı verilen tasarımı ile teknik olduğu kadar görsel özellikleri ile de etkileyici görünüyor. 22.3 mm'lik kalınlığa sahip olan LG LX9500'ün çerçevesi de oldukça ince olarak tasarlandı zira 16 mm'li çerçeveye sahip olan LG LX9500 görsel olarak kullanıcıların göz zevkine de hitap ediyor.
LG LX9500'in "Multi Picture Format" adı verilen teknolojiyi desteklediği ve bu teknoloji ile LX9500'in 3D kameralarla çekilmiş olan görüntüleri bilgisayar üzerinde herhangi bir dönüştürme işlemi yapmadan görüntüleyebileceği açıklandı.
Lg LX9500'ün AG-S100 kodlu 3D gözlükler ile de kullanılabildiği ve bu gözlüklerin ekranın tazeleme oranıyla senkronlu çalışmak için lenslerden birini bloke edebildiği belirtiliyor. Gözlüklerin uzun süreli kullanıma müsait olarak hazırlandığı ve USB üzerinden şarj edilerek 40 saate varan kullanım süresine sahip olduğu ifade edildi.
LG LX9500'ün 47 inç ve 55 inç'lik boyutlarda piyasa sunulacağı açıklandı. İlk olarak Kore pazarında piyasa sunulacağı belirtilen Dünya'nın ilk 3D özellikli tam LED aydınlatmalı televizyonu olma özellğinin taşıyan LG LX9500'ün daha sonraki zamanlar içinde de Amerika ve Avrupa'da satışa sunulacağı ifade edildi. Mayıs ayında piyasaya sunulması beklenen televizyonlardan 47 inç boyutlu modelinin 4.134$ fiyat etiketiyle satılması beklenirken 55 inç'lik model hakkında herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
LG'nin yaptığı açıklmaya göre 2010 yılı içinde 3D pazarından %25'lik pazar payı bekledikleri ortaya çıktı. LG'nin ileriye dönük planları içinde 3D teknolojisini farklı ürünlerde de uygulamak istediği belirtildi zira bu cihazların 42 - 150 inç arası boyutlarda Plazma, LED LCD TV, Dünya'nın ilk Full HD 3D projeksiyonu ve Bluray oynatıcılar olduğu belirtiliyor.
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mesela 3d çekilmiş bi mkv buldum
taktım
TV bunu angılayıp 3d bluray takmışım gibi gösterecek mi ?
SN. Misafir
panelde ki rahatsız edici hataları biliyormusunuz_????
Tabi ki gözlükler ile...
Ha bu arada gözlüklerin fiyatı 180$ :(
2D'yi 3D'ye çevirme işi biraz palavramsı. Olmayan datayı nereden buluyor. 3D değil 3Dmsi yapabilir olsa olsa.
Ayrıca bir gün biri gözlüksüz 3D yaparsa o zaman 3D olur işte. Bıktık yahu bu pazarlama olaylarından. Artık milletin gözü açık ama.
Arkadaşlar, Panelin görüntüsünü Teknosa da bizzat gördüm, ağzım açık kaldı doğrusu
gözlügünü almak istesek neresi satıyor kaca acaba
bende bu gözlüğü arıyorum
AG-S100 diye arattım google a bu site çıktı, bulan veya gören varsa tavsiye verirse secinirim
5 Yıl falan değil artık 3d olayı. 2010 yılı içinde evimizde 3d film seyredilebilir bu durumda. 3d'ye göre 7 bin tl fiyat bence iyi.
lg.com/...
gözlügünü almak istesek neresi satıyor kaca acaba
1- pal 50i yayını 400hz'e çıkartıyor diye bir şey yok. klasik 200hz kare yerleşim metoduna diğer üreticilerin de 2010 modellerde uygulayacağı gibi, sanal yaratılan her karenin sonrasına, "bir siyah boş çerçeve" ekleniyor (backlight bleeding ve kontrast iyileştirme işlemi için) 200kare+200 siyah çerçeveye toplamda 400hz demişler, trumotion 400 denilmesi lazım, 400hz değil.
Hoş bunu şimdi diğer firmalarda ayn isimle sunacaklar orası ayrı.
ntsc 60i yayın için motion 480, pal 50i için motion 400 doğrusudur. Televizyon 200hz pro dur (siyah boş çerçevelerin işlemci tarafından kare akışına eklenmesi yüzünden)
2- Kontrast oranı 10.000.000:1 :) Ciddi olalım artık, özellikle bu Kore'liler atmasyonu çok seviyorlar.
Kontrast oranı ölçmede bir "iso" standartı olmadığını ve bir üretici beyazdan siyaha ölçerken, diğerinin griden griye, diğerinin renkliden renkliye gibi metodlarla ölçüm yaptığını bu işleri biraz araştıran herkesin bilmesi lazım.
Özellikle LG'nin ürün reklamlarında milyon kontrast verdiği değerleri birde kendi web sitesinden bakın 150.000 dinamik yazıyorlar :) çünkü mevcut panel teknolojisine göre, bu fiyatlara satılabilecek ürünler şu an maksimum 150.000:1
3- panel milisaniye olayı da keza aynı, üretici yazmış 2ms panel, efektif olarak bir getirisi yok, oyun falan demeyin "input lag" ayrı konu, 2ms ile 8ms paneli aynı oyunla deneyin, ne sıkıntı yaşayacaksınız?
Bu arada 2ms diyen adam alta yazmış (küçücük yazı elbette) griden griye ölçümde 2ms diye. Sadece gri renk tonlarında oyun bulursanız işe yarar ama o ayrı :)
4- LCD modülün üzerine glare kaplama cam kullanımından kaçış yok, evet çok ışıkta ayna gibi oluyor ama son derece etkin kontrası arttırma özelliği var. Hissedilir kontrast diyorum ben buna, panelin verdiği 150.000:1 oranı işte bu şekilde yükseltiyorlar.
5- Özellikle LG'nin televizyonlarının enerji tüketimini yayınlamasını bekliyorum, web sitesinde yok. Diğer firmalar açıklıyor, en az enerji tüketen üreticiler sırasıyla Sony (açık ara önde), Philips, Samsung (ülkemizde satış hacmi yüksek olanları baz aldım, tüm üreticilere bakmadım)
3D görüntü gerçekten mühtiş bir deneyim, öyle sinemalardaki magenta-cyan gözlüklere benzemiyor, ciddi etkileyici görüntüler. Ne kadar süre oyun oynarsınız tartışılır çünkü demo görüntülerde bile bir beş dakika sonra gözlerinizin arkasında baskı hissetmeye başlıyorsunuz, bir saati geçende kesin baş ağrısı, algıda bulanıklık, kas spazmı, mide bulanması vs. baş gösterecek.