LG yeni taşınabilir ekranını duyurdu

Son dönemde taşınabilir monitör konseptinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Pek çok üretici büyüyen pazardan pay kapabilmek adına yeni modeller piyasaya sürüyor. LG Gram serisi buna son örnek.
LG Gram +View özellikleri ve fiyatı
LG Gram +View adıyla tanıtılan taşınabilir monitör modeli 16 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde IPS panele sahip. İnce ekran kenarlarına sahip olan LG Gram +View rakiplerine göre biraz daha büyük bir yapıda.
170 derecelik görüş açısına sahip olan ekranda 60Hz tazeleme hızı ve 3ms tepki süresi yer alıyor. Parlama ve mavi ışık engelleme özellikleri olan ekranda 2 adet USB Tip-C portuna yer verilmiş ve bir tanesi gerekli bağlantıyı sağlıyor. Hoparlör olmadığı için sese harici kaynak gerekiyor.
Daha çok gündelik ofis işlerine odaklanan LG Gram +View monitör modeli 670 gram ağırlığa sahip. Stand ile birlikte 990 gram oluyor. LG Gram +View taşınabilir monitör modeli 349$ fiyat etiketi ile satılacak.
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Maalesef kaçınılmazdı
Başlığı yanlış okudun bi daha oku