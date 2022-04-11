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    LG yeni taşınabilir ekranını duyurdu

    LG Gram +View taşınabilir monitör modeli son dönemde giderek yaygınlaşan trende ayak uyduruyor. 16 inçlik büyük ekran medya tüketimi için ideal iken oyun tarafına pek girmemek en iyisi. 
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    LG Gram +View
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    Son dönemde taşınabilir monitör konseptinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Pek çok üretici büyüyen pazardan pay kapabilmek adına yeni modeller piyasaya sürüyor. LG Gram serisi buna son örnek. 

    LG Gram +View özellikleri ve fiyatı

    LG Gram +View adıyla tanıtılan taşınabilir monitör modeli 16 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde IPS panele sahip. İnce ekran kenarlarına sahip olan LG Gram +View rakiplerine göre biraz daha büyük bir yapıda. 

    170 derecelik görüş açısına sahip olan ekranda 60Hz tazeleme hızı ve 3ms tepki süresi yer alıyor. Parlama ve mavi ışık engelleme özellikleri olan ekranda 2 adet USB Tip-C portuna yer verilmiş ve bir tanesi gerekli bağlantıyı sağlıyor. Hoparlör olmadığı için sese harici kaynak gerekiyor. 

    Daha çok gündelik ofis işlerine odaklanan LG Gram +View monitör modeli 670 gram ağırlığa sahip. Stand ile birlikte 990 gram oluyor. LG Gram +View taşınabilir monitör modeli 349$ fiyat etiketi ile satılacak. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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