LG yeni taşınabilir ekranını duyurdu

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Son dönemde taşınabilir monitör konseptinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Pek çok üretici büyüyen pazardan pay kapabilmek adına yeni modeller piyasaya sürüyor. LG Gram serisi buna son örnek.

LG Gram +View özellikleri ve fiyatı

LG Gram +View adıyla tanıtılan taşınabilir monitör modeli 16 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde IPS panele sahip. İnce ekran kenarlarına sahip olan LG Gram +View rakiplerine göre biraz daha büyük bir yapıda.

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170 derecelik görüş açısına sahip olan ekranda 60Hz tazeleme hızı ve 3ms tepki süresi yer alıyor. Parlama ve mavi ışık engelleme özellikleri olan ekranda 2 adet USB Tip-C portuna yer verilmiş ve bir tanesi gerekli bağlantıyı sağlıyor. Hoparlör olmadığı için sese harici kaynak gerekiyor.

Daha çok gündelik ofis işlerine odaklanan LG Gram +View monitör modeli 670 gram ağırlığa sahip. Stand ile birlikte 990 gram oluyor. LG Gram +View taşınabilir monitör modeli 349$ fiyat etiketi ile satılacak.



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LG Gram +View tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı