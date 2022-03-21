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    LG Gram 16 ve 17 dizüstüler tanıtıldı

    LG Gram 16 ve LG Gram 17  dizüstü bilgisayar modelleri on ikinci nesil Intel P işlemci seçeneklerinin yanında GeForce RTX 2050 ekran kartı ile de tatmin edecek. 
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    LG Gram 17
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    Intel’in Alder Lake tabanlı mobil işlemcilerin piyasaya çıkışı ile birlikte yavaş yavaş ilk dalga ürünler piyasaya çıkmaya başladı. LG popüler Gram dizüstü serisine Alder Lake işlemcili iki üye dahil etti.

    LG Gram 16 ve 17 duyuruldu

    LG Gram tasarım odaklı dizüstü modelleri geçen yıl Intel Xe grafik birimine bağlı kalmıştı. Bu yıl ise on ikinci nesil Intel işlemcilerin yanında GeForce RTX 2050 ekran kartı seçeneği ile grafik tarafını güçlendiriyor.

    Yeni LG Gram modelleri on ikinci nesil Intel P serisi işlemcileri tercih etmiş. 4 performans ve 8 verimlilik çekirdeği olan Intel Core i7-1260P veya Core i5-1240P işlemciler seçenek olarak sunuluyor. PCIe 4.0 x4 SSD sürücü yanında bir de slot eklenmiş. RTX 2050 ekran kartı seçeneği 90Wh batarya ile orijinalden 10Wh daha fazla.

    İki adet USB 3.2 Tip-C girişi Thunderbolt 4 destekli iken tam boy HDMI, 3.5mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası, yapay zekâ destekli web kamera, WiFi 6E 2x2 ve Bluetooth 5.1 yer alıyor. Depolama 256GB’dan başlarken RAM de 8GB’dan başlıyor. Ekran çözünürlüğü ise 2560x1600 piksel.

    LG Gram 16 (i5/16 GB/256 GB) versiyonu 1885$ olarak belirlendi. LG Gram 17 (i6/16 GB/256 GB) versiyonu ise 1970$. Henüz yeni dizüstülerin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir açıklama yapılmadı.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 11 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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