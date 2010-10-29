Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, IPS panelli yeni monitörlerini duyurdu.
LG'nin IPS 6 serisi adı altında üreteceği monitörler 21.5 inç (IPS226V) ve 23 inç'lik (IPS236V) boyutlara sahip olacak. Sahip oldukları IPS panellerin dışında tasarımlarıyla da dikkat çekici olan monitörlerin kalınlığının 19.5mm olduğu belirtiliyor.
LG'nin IPS 6 serisi altında üreteceği monitörlerde çözünürlük 1920x1080, tepkime süresi 6 ms, dinamik kontrast oranı 5.000.000:1, parlaklık oranı ise 250cd/m2 ve görüş açısı 178 derece olarak belirlenmiş. LG, IPS panelli ve LED aydınlatmalı monitörlerinde HDMI ve DVI girişlerine yer vermiş.
LG'nin duyurusunu yaptığı monitörlerden biri olan 21.5 inç boyutundaki IPS226V Kasım ayında, 23 inç'lik model olan IPS236V Aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
viewsonic 6ms GTG ydi bunlarda gtg olması gerekiyor ..
Illa o kadar IPS panel monitör almak istiyorsan sen XL2370 alirken de Dell Ultrasharp serisi 22" ve 24" ler vardi ve fiyatlarida uygun seviyelerde Neden onlara bakmadin???
Ve renk tonlarında gercege en yakın rengi vermesi...Bu da cizim ile ugrasan profosyonel kullanıcıların bu ozellikler ile istedikleri cıktıların daha iyi ve belirgin bir sonuc alması anlamına geliyor.
Benim bildigim suanda Turkiye'de sadece Vievsonic'te 23" bir modelinde vardı.
LG iyi bir atak yapmıs umarım raflarda gorebiliriz.
Bilgisi olan varsa ve paylaşırsa memnun olurum.
+1
IPS paneller, grafikerler, fotoğrafçılar, model çizenler gibi renkler üzerinden iş yapan ve profesyonel olarak para kazanan kişileri hedefleyen, renk doğruluğu en iyi olan monitörlerdir. Genelde oldukça pahalıdır, ama bu sıralar giriş seviyesine yönelik modelleri de çıkmaya başladı. Bende onlardan birini kullanıyorum. Ben profesyonel olmasam da renk doğrulu benim için önemli ve o yüzden tercih ettim.
Bu ürünler giriş seviyesi olacağı için 400$ civarı bir fiyata sahip olabilirler. Fiyat konusunda net bir şey söylemek erken.