Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, IPS panelli yeni monitörlerini duyurdu.

LG'nin IPS 6 serisi adı altında üreteceği monitörler 21.5 inç (IPS226V) ve 23 inç'lik (IPS236V) boyutlara sahip olacak. Sahip oldukları IPS panellerin dışında tasarımlarıyla da dikkat çekici olan monitörlerin kalınlığının 19.5mm olduğu belirtiliyor.

LG'nin IPS 6 serisi altında üreteceği monitörlerde çözünürlük 1920x1080, tepkime süresi 6 ms, dinamik kontrast oranı 5.000.000:1, parlaklık oranı ise 250cd/m2 ve görüş açısı 178 derece olarak belirlenmiş. LG, IPS panelli ve LED aydınlatmalı monitörlerinde HDMI ve DVI girişlerine yer vermiş.

LG'nin duyurusunu yaptığı monitörlerden biri olan 21.5 inç boyutundaki IPS226V Kasım ayında, 23 inç'lik model olan IPS236V Aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak.