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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, IPS panelli yeni monitörlerini duyurdu

LG, IPS panelli yeni monitörlerini duyurdu.
8 yıl
12,6b
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13
Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, IPS panelli yeni monitörlerini duyurdu.

LG'nin IPS 6 serisi adı altında üreteceği monitörler 21.5 inç (IPS226V) ve 23 inç'lik (IPS236V) boyutlara sahip olacak. Sahip oldukları IPS panellerin dışında tasarımlarıyla da dikkat çekici olan monitörlerin kalınlığının 19.5mm olduğu belirtiliyor.

LG'nin IPS 6 serisi altında üreteceği monitörlerde çözünürlük 1920x1080, tepkime süresi 6 ms, dinamik kontrast oranı 5.000.000:1, parlaklık oranı ise 250cd/m2 ve görüş açısı 178 derece olarak belirlenmiş. LG, IPS panelli ve LED aydınlatmalı monitörlerinde HDMI ve DVI girişlerine yer vermiş.

LG'nin duyurusunu yaptığı monitörlerden biri olan 21.5 inç boyutundaki IPS226V Kasım ayında, 23 inç'lik model olan IPS236V Aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak.


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DH Misafiri 8 yıl
yaklaşık 1 aydır bu monitörü arıyorum fakat ne teknosada ne dartyde hiçbir yerde yok bu nasıl iştir . !
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::Ashes:: 8 yıl
mitsubishide yine çıkarmış ama anlamadığım bu haberlerdemi yanlışlık var yoksa gerçekten 6 ms mi bunlar?
viewsonic 6ms GTG ydi bunlarda gtg olması gerekiyor ..
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Batuist 8 yıl
umalımda Türkiyeye de gelsin bu monitörler..
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RapscallioN 8 yıl
@QuakeM

Illa o kadar IPS panel monitör almak istiyorsan sen XL2370 alirken de Dell Ultrasharp serisi 22" ve 24" ler vardi ve fiyatlarida uygun seviyelerde
Neden onlara bakmadin???
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mczaga 8 yıl
Sİyah renkleri başarılı ise gerisi sorun değil benim için.
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QuakeM 8 yıl
Tam da Samsung XL2370 alalı 1 hafta olmuşken. Yapılır mı bu? Neyse 2. ekran olarak alırım bende.
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SpawnOnur 8 yıl
IPS Panelin en belirgin ozelligi her acıdan gorus mesafesi olmasıdır.Yani Yukardan Asagıdan Sagdan Soldan heryerden...
Ve renk tonlarında gercege en yakın rengi vermesi...Bu da cizim ile ugrasan profosyonel kullanıcıların bu ozellikler ile istedikleri cıktıların daha iyi ve belirgin bir sonuc alması anlamına geliyor.
Benim bildigim suanda Turkiye'de sadece Vievsonic'te 23" bir modelinde vardı.
LG iyi bir atak yapmıs umarım raflarda gorebiliriz.
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BLUE MAnN 8 yıl
Bu panelin farkı nedir ve fiyatlandırma nasıl olacak?
Bilgisi olan varsa ve paylaşırsa memnun olurum.
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EricTheodoreCartman 8 yıl

BLUE MAnN

Bu panelin farkı nedir ve fiyatlandırma nasıl olacak?

Bilgisi olan varsa ve paylaşırsa memnun olurum.


+1
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c.r.t 8 yıl
BLUE MAnN

Bu panelin farkı nedir ve fiyatlandırma nasıl olacak?

Bilgisi olan varsa ve paylaşırsa memnun olurum.

IPS paneller, grafikerler, fotoğrafçılar, model çizenler gibi renkler üzerinden iş yapan ve profesyonel olarak para kazanan kişileri hedefleyen, renk doğruluğu en iyi olan monitörlerdir. Genelde oldukça pahalıdır, ama bu sıralar giriş seviyesine yönelik modelleri de çıkmaya başladı. Bende onlardan birini kullanıyorum. Ben profesyonel olmasam da renk doğrulu benim için önemli ve o yüzden tercih ettim.

Bu ürünler giriş seviyesi olacağı için 400$ civarı bir fiyata sahip olabilirler. Fiyat konusunda net bir şey söylemek erken.

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resler 8 yıl
Son haftalarda bolca IPS panelli ürün açıklanır oldu. TN panel yavaş yavaş kalkacak galiba.
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Rey Leon 8 yıl
daha 8 ay oldu tn panellı lg aldım 22 ınc full hd aga teknolojıye yetısmek ıcın cukka sağlam olucak he
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