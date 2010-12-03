Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile'ın en hızlı Android'li telefonu LU3000'in beyaz renkli versiyonu ortaya çıktı

8 yıl
12,7b
1
8
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir kaç gün önce boy gösteren ve LG Mobile'ın Android işletim sistemli en hızlı akıllı telefonu olarak nitelendirilen LU3000'in beyaz renkli versiyonu üzerindeki örtüler kaldırıldı.

Tahmin edersiniz ki siyah renkli LU3000 ile aynı teknik özellikleri paylaşan telefon, Texas Instruments'ın 1 GHz saat hızındaki OMAP3630 işlemcisinin gücünü ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü arkasına almış. 120x59.7x11.8 mm ebatlarında ve 140 gram ağırlığında dizayn edilen telefonun 3.8 inç boyutundaki, WVGA çözünürlüğündeki dokunmatik ekranını IPS panel kullandığı belirtiliyor. Son olarak telefonun otomatik odaklama özellikli 5 megapiksel kamerasıyla yakaladığımız anları HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonumuzda görüntüleyebiliyoruz.

LG LU3000'nin ana vatanı dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise kesinlik kazanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Akarsu. 8 yıl
Demek ki istenince beyaz telefon da yapılabiliyormuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogkasa 8 yıl
şu anda bana göre alınacak en kral telefon gerçekten mükemmel. Omnia'mı satıp almalıyım bitane
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 8 yıl
telefon bu renkte cok şık ve güzel gözüküyor açıkcası sıyah yerıne beyaz tercıh ederdm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Geçen ay Kore'deydim. kendilerine has telefonlar satılıyor kullanılıyor, samsung galaxy var ancak çok rastlamadım. Galaxy Tab bile daha satışta değildi. Telefonların çoğuda tv özelliği var, karasal yayın çok ilerlemiş. Sonuç olarak tek odaklandıkları üretip ihrac etmek. Zaten son yıllardaki zenginliklerinin altında yatan sırda bu olsa gerek. Paralarının değerini inanılmaz düşürmüşler, 1 TL 820 Won ediyor, böylelikle Koreye gittiğinizde daha fazla para harcama şansı veriyor.Çektikleri turist sayısı da her yıl artıyor. Zaten ihracat gücüne olan olumlu etkisini saymıyorum bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KNTLG 8 yıl
Şeker gibi olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GrAy 8 yıl
Beyaz çok güzel olmuş ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nazaman 8 yıl
dehşet olmuş valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 8 yıl
Korelileri kıskanıyorum
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl DH Özel: Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem ile konuştuk 8 yıl Röportaj: ASUS NX90, Tasarımıyla Fark yaratan Dizüstü Bilgisayar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim