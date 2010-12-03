LG Mobile'ın en hızlı Android'li telefonu LU3000'in beyaz renkli versiyonu ortaya çıktı

Bir kaç gün önce boy gösteren ve LG Mobile'ın Android işletim sistemli en hızlı akıllı telefonu olarak nitelendirilen LU3000'in beyaz renkli versiyonu üzerindeki örtüler kaldırıldı.

Tahmin edersiniz ki siyah renkli LU3000 ile aynı teknik özellikleri paylaşan telefon, Texas Instruments'ın 1 GHz saat hızındaki OMAP3630 işlemcisinin gücünü ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü arkasına almış. 120x59.7x11.8 mm ebatlarında ve 140 gram ağırlığında dizayn edilen telefonun 3.8 inç boyutundaki, WVGA çözünürlüğündeki dokunmatik ekranını IPS panel kullandığı belirtiliyor. Son olarak telefonun otomatik odaklama özellikli 5 megapiksel kamerasıyla yakaladığımız anları HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonumuzda görüntüleyebiliyoruz.



LG LU3000'nin ana vatanı dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise kesinlik kazanmadı.