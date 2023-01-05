LG’den kablosuz görüntü aktarabilen televizyon

Tam Boyutta Gör CES 2023 fuarı kablosuz görüntü aktarımı konusunda öne çıkan televizyon modellerine şahitlik ediyor. Displace TV bataryalı televizyon konseptinin ardından LG de benzer bir konsept duyurdu.

LG Signature OLED M3 neler sunuyor?

LG Signature OLED M3 televizyon modeli 97 inçlik dev bir ekrana sahip. Bununla birlikte görüntü aktarımı kablosuz olarak yapılıyor. Zero Connect adındaki kutu 4K 120Hz görüntüyü 12 metre mesafe içerisinde aktarabiliyor. Kutu ve televizyon arasında insan gibi engeller kaliteyi bozmuyor.

Bataryalı televizyon kendisini gösterdi 16 sa. önce eklendi

Kutuda bir de anten olduğu için oda içerisinde rahatça yerleştirilebiliyor. Hem kutu hem televizyon prize bağlı olmak zorunda. Yani taşınabilirlik pek söz konusu değil. Oynatmak istediğiniz kaynağı kutuya bağlamanız yeterli. Böylece televizyonun çevresinde herhangi bir cihaz olmuyor. LG Signature OLED M3 ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor.

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LG Signature OLED M3 tanıtıldı