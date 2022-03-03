LG dev ekranlı OLED oyuncu monitörünü duyurdu

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Özellikle fiyat seviyelerinin biraz daha esnek olduğu oyuncu monitörü sınıfında büyük ekranlı OLED ürünleri daha fazla görüyoruz. LG UltraGear serisi bu sınıftaki modellerinin sayısını giderek arttırıyor.

LG UltraGear 48GQ900 özellikleri neler?

LG UltraGear 48GQ900 adındaki yeni oyuncu monitörü 48 inçlik 4K OLED ekrana sahip. Çok daha kaliteli görseller sunan monitör DCI-P3 renk gamının yüzde 98.5’ini kapsıyor. 1ms tepki süresi olan monitör oldukça ince bir profile sahip.

LG’den OLED ekran rekoru 1 ay önce eklendi

10-bit renk ve HDR desteğinin yanında HDMI 2.1 üzerinden 120Hz seviyesine kadar değişken tazeleme hızları sunuluyor. Dahili hoparlör ve arka kısımda aydınlatma bölgeleri oyuncular için yoğun bir deneyim sunacak.

Bu modelin yanında LG UltraGear 27GQ50F-B 27 inçlik VA panel ve LG 24GQ50F-B VA panel oyuncu monitörleri de 165Hz tazeleme hızı, AMD FreeSync Premium, 250 nit parlaklık değeri gibi özelliklerle gelecek. Yıl içerisinde detaylar ortaya çıkacak.

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LG UltraGear 48GQ900 tanıtıldı: İşte özellikleri