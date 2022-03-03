LG dev ekranlı OLED oyuncu monitörünü duyurdu

Özellikle fiyat seviyelerinin biraz daha esnek olduğu oyuncu monitörü sınıfında büyük ekranlı OLED ürünleri daha fazla görüyoruz. LG UltraGear serisi bu sınıftaki modellerinin sayısını giderek arttırıyor.
LG UltraGear 48GQ900 özellikleri neler?
LG UltraGear 48GQ900 adındaki yeni oyuncu monitörü 48 inçlik 4K OLED ekrana sahip. Çok daha kaliteli görseller sunan monitör DCI-P3 renk gamının yüzde 98.5’ini kapsıyor. 1ms tepki süresi olan monitör oldukça ince bir profile sahip.
10-bit renk ve HDR desteğinin yanında HDMI 2.1 üzerinden 120Hz seviyesine kadar değişken tazeleme hızları sunuluyor. Dahili hoparlör ve arka kısımda aydınlatma bölgeleri oyuncular için yoğun bir deneyim sunacak.
Bu modelin yanında LG UltraGear 27GQ50F-B 27 inçlik VA panel ve LG 24GQ50F-B VA panel oyuncu monitörleri de 165Hz tazeleme hızı, AMD FreeSync Premium, 250 nit parlaklık değeri gibi özelliklerle gelecek. Yıl içerisinde detaylar ortaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..