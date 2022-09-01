LG kripto para cüzdanı çıkarıyor

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Mobil cihaz pazarından elini ayağını çeken Güney Koreli LG blok zinciri teknolojilerine giderek daha fazla yatırım yapmaya başladı. 2020 yılında Hedera Hashgraph (HBAR) yönetimine katılan LG şimdi bir kripto para cüzdanı çıkarıyor.

LG’den kripto para cüzdanı

Düşüşte olmasına rağmen Dünya üzernde 1 milyardan fazla kripto para kullanıcısı yer alıyor. Haliyle kripto para cüzdanlarında da büyük bir rekabet var. Pek çok cüzdan kendi kripto parası ile piyasaya çıkmış ve ilgi görmüştü.

Yanlışlıkla zengin oldu 17 sa. önce eklendi

LG de Hedera tabanlı bir kripto para cüzdanı üzerinde çalışıyor. LG Wallypto adı verilen kripto para cüzdanı kapalı testlerine devam ediyor. Hali hazırda HBAR ve Hedera’nın diğer kripto paralarına destek veriyor ancak zamanla diğer ağlara da destek verecek.

Henüz LG Wallypto firma bünyesinde nasıl kullanılacak bilinmiyor. Bazı kaynaklar LG ThinQ gibi firmanın Nesnelerin İnterneti temelli cihazları ile ilişkilendirilebileceğini tahmin ediyor. LG ayrıca akıllı televizyonlarında NFT hizmeti için de çalışmalar yapıyor.

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