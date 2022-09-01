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    LG kripto para cüzdanı çıkarıyor

    LG Wallypto adıyla geliştirilen kripto para cüzdanı Hedera blok zincirini temel alıyor. LG henüz bir kullanım senaryosu belirlemedi ancak akıllı cihazlara gelmesi kesin gibi. 
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    LG Wallypto
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    Mobil cihaz pazarından elini ayağını çeken Güney Koreli LG blok zinciri teknolojilerine giderek daha fazla yatırım yapmaya başladı. 2020 yılında Hedera Hashgraph (HBAR) yönetimine katılan LG şimdi bir kripto para cüzdanı çıkarıyor.

    LG’den kripto para cüzdanı

    Düşüşte olmasına rağmen Dünya üzernde 1 milyardan fazla kripto para kullanıcısı yer alıyor. Haliyle kripto para cüzdanlarında da büyük bir rekabet var. Pek çok cüzdan kendi kripto parası ile piyasaya çıkmış ve ilgi görmüştü.

    LG de Hedera tabanlı bir kripto para cüzdanı üzerinde çalışıyor. LG Wallypto adı verilen kripto para cüzdanı kapalı testlerine devam ediyor. Hali hazırda HBAR ve Hedera’nın diğer kripto paralarına destek veriyor ancak zamanla diğer ağlara da destek verecek.

    Henüz LG Wallypto firma bünyesinde nasıl kullanılacak bilinmiyor. Bazı kaynaklar LG ThinQ gibi firmanın Nesnelerin İnterneti temelli cihazları ile ilişkilendirilebileceğini tahmin ediyor. LG ayrıca akıllı televizyonlarında NFT hizmeti için de çalışmalar yapıyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 2 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 5 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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