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    LG gelişmiş kompresörlü monoblok ısı pompası THERMA V R290'ı IFA 2024'te sergileyecek

    LG, gelişmiş kompresörlü yeni monoblok ısı pompası (AWHP) modelleri ile enerji tasarrufu sağlıyor. Yeni AWHP'ler enerji verimliliği, şık tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor.
    LG yeni monoblok ısı pompası THERMA V R290'ı tanıtacak Tam Boyutta Gör
    LG, bu sene 6-10 Eylül tarihleri Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2024'te yeni nesil monoblok ısı pompasını tanıtacak. LG’den yapılan açıklamaya göre IFA 2024’te Therma V™ R290 Monobloc 7 ve 9 kilowatt (kW) havadan suya ısı pompası (AWHP) modelleri sergilenecek.

    LG, geçen sene IFA’da daha büyük kapasiteli AWHP ısı pompası (12, 14, 16kW) modellerini tanıtmıştı. Yeni Therma V modelleri, daha fazla verimliliğin kilidini açan gelişmiş bir kompresör ve ortama uyum sağlayan daha şık bir tasarımla geliyor.

    Avrupa genelinde Neredeyse-Sıfır Enerjili Binalar (NZEB) standartlarının zorunlu olarak uygulanmasıyla birlikte, AWHP'ler karbon emisyonlarını azaltma ve enerji tedariki belirsizlikleriyle başa çıkma becerileriyle popülerlik kazanıyor. İnşaatlar için daha uygun olan orta ve küçük kapasiteli modeller, LG'nin yeni 7 ve 9 kW modellerini Avrupa pazarı için ideal hale getiriyor.

    LG yeni monoblok ısı pompası THERMA V R290'ı tanıtacak Tam Boyutta Gör
    LG Therma V R290, daha sıkı F-gazı yönetmeliklerine ve Avrupa'nın geleneksel kazanlardan AWHP'lere geçiş tercihine yanıt olarak geliştirildi. A+++ enerji derecesine sahip bu gelişmiş çözüm, enerjisini havadaki ısıdan sağlayarak karbon emisyonlarını geleneksel kazanlara kıyasla yüzde 79'a kadar azaltıyor. Therma V'ye geçiş yapan kullanıcılar, evlerindeki enerji verimliliğini önemli ölçüde artıracak.

    Yeni Therma V AWHP, sahip olduğu kompresör kalitesi ve sıkıştırma sistemi sayesinde enerji faturalarını düşürecek. Ayrıca dışarıda hava -15 santigrat derecede dahi 75 santigrat dereceye kadar sıcak su çıkışı sağlayacak.

    Tamamen yeni kompresör sayesinde, her iki AWHP modeli de 7kW'ta 49 dB ve 9kW'ta 50 dB sessizlikte çalışıyor. Yeni modellerde, LG'nin ThinQ desteği bulunuyor. Bu sayede cihazın durumu kolay şekilde kontrol edilebiliyor. Enerji tüketimi hakkında detaylı takip yapılabiliyor.

    Tasarımsal olarak bakıldığında ise oldukça şık bir ürün bizleri bekliyor. Dış tasarımında siyah tonlar, ızgarasında ise koyu gri renkler ve dalga desenleri bulunuyor. Kompakt boyutlardaki tasarım, görüşü engellemeden pencerenin altına sığmasına imkan tanıyor. Şık tasarım sayesinde her türlü mekana estetik açıdan katkı sağlayacak.

    Therma V AWHP 7kW ve 9kW modelleri 6-10 Eylül tarihlerinde LG'nin IFA 2024 standında sergilenecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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