LG gelişmiş kompresörlü monoblok ısı pompası THERMA V R290'ı IFA 2024'te sergileyecek

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Tam Boyutta Gör LG, bu sene 6-10 Eylül tarihleri Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2024'te yeni nesil monoblok ısı pompasını tanıtacak. LG’den yapılan açıklamaya göre IFA 2024’te Therma V™ R290 Monobloc 7 ve 9 kilowatt (kW) havadan suya ısı pompası (AWHP) modelleri sergilenecek.

LG, geçen sene IFA’da daha büyük kapasiteli AWHP ısı pompası (12, 14, 16kW) modellerini tanıtmıştı. Yeni Therma V modelleri, daha fazla verimliliğin kilidini açan gelişmiş bir kompresör ve ortama uyum sağlayan daha şık bir tasarımla geliyor.

Isı Pompaları Hakkında 3 hf. önce eklendi

Avrupa genelinde Neredeyse-Sıfır Enerjili Binalar (NZEB) standartlarının zorunlu olarak uygulanmasıyla birlikte, AWHP'ler karbon emisyonlarını azaltma ve enerji tedariki belirsizlikleriyle başa çıkma becerileriyle popülerlik kazanıyor. İnşaatlar için daha uygun olan orta ve küçük kapasiteli modeller, LG'nin yeni 7 ve 9 kW modellerini Avrupa pazarı için ideal hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör LG Therma V R290, daha sıkı F-gazı yönetmeliklerine ve Avrupa'nın geleneksel kazanlardan AWHP'lere geçiş tercihine yanıt olarak geliştirildi. A+++ enerji derecesine sahip bu gelişmiş çözüm, enerjisini havadaki ısıdan sağlayarak karbon emisyonlarını geleneksel kazanlara kıyasla yüzde 79'a kadar azaltıyor. Therma V'ye geçiş yapan kullanıcılar, evlerindeki enerji verimliliğini önemli ölçüde artıracak.

Yeni Therma V AWHP, sahip olduğu kompresör kalitesi ve sıkıştırma sistemi sayesinde enerji faturalarını düşürecek. Ayrıca dışarıda hava -15 santigrat derecede dahi 75 santigrat dereceye kadar sıcak su çıkışı sağlayacak.

Tamamen yeni kompresör sayesinde, her iki AWHP modeli de 7kW'ta 49 dB ve 9kW'ta 50 dB sessizlikte çalışıyor. Yeni modellerde, LG'nin ThinQ desteği bulunuyor. Bu sayede cihazın durumu kolay şekilde kontrol edilebiliyor. Enerji tüketimi hakkında detaylı takip yapılabiliyor.

Tasarımsal olarak bakıldığında ise oldukça şık bir ürün bizleri bekliyor. Dış tasarımında siyah tonlar, ızgarasında ise koyu gri renkler ve dalga desenleri bulunuyor. Kompakt boyutlardaki tasarım, görüşü engellemeden pencerenin altına sığmasına imkan tanıyor. Şık tasarım sayesinde her türlü mekana estetik açıdan katkı sağlayacak.

Therma V AWHP 7kW ve 9kW modelleri 6-10 Eylül tarihlerinde LG'nin IFA 2024 standında sergilenecek.

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LG yeni monoblok ısı pompası THERMA V R290'ı tanıtacak