LG gelişmiş kompresörlü monoblok ısı pompası THERMA V R290'ı IFA 2024'te sergileyecek

LG, geçen sene IFA’da daha büyük kapasiteli AWHP ısı pompası (12, 14, 16kW) modellerini tanıtmıştı. Yeni Therma V modelleri, daha fazla verimliliğin kilidini açan gelişmiş bir kompresör ve ortama uyum sağlayan daha şık bir tasarımla geliyor.
Avrupa genelinde Neredeyse-Sıfır Enerjili Binalar (NZEB) standartlarının zorunlu olarak uygulanmasıyla birlikte, AWHP'ler karbon emisyonlarını azaltma ve enerji tedariki belirsizlikleriyle başa çıkma becerileriyle popülerlik kazanıyor. İnşaatlar için daha uygun olan orta ve küçük kapasiteli modeller, LG'nin yeni 7 ve 9 kW modellerini Avrupa pazarı için ideal hale getiriyor.
Yeni Therma V AWHP, sahip olduğu kompresör kalitesi ve sıkıştırma sistemi sayesinde enerji faturalarını düşürecek. Ayrıca dışarıda hava -15 santigrat derecede dahi 75 santigrat dereceye kadar sıcak su çıkışı sağlayacak.
Tamamen yeni kompresör sayesinde, her iki AWHP modeli de 7kW'ta 49 dB ve 9kW'ta 50 dB sessizlikte çalışıyor. Yeni modellerde, LG'nin ThinQ desteği bulunuyor. Bu sayede cihazın durumu kolay şekilde kontrol edilebiliyor. Enerji tüketimi hakkında detaylı takip yapılabiliyor.
Tasarımsal olarak bakıldığında ise oldukça şık bir ürün bizleri bekliyor. Dış tasarımında siyah tonlar, ızgarasında ise koyu gri renkler ve dalga desenleri bulunuyor. Kompakt boyutlardaki tasarım, görüşü engellemeden pencerenin altına sığmasına imkan tanıyor. Şık tasarım sayesinde her türlü mekana estetik açıdan katkı sağlayacak.
Therma V AWHP 7kW ve 9kW modelleri 6-10 Eylül tarihlerinde LG'nin IFA 2024 standında sergilenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.