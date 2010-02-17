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LG,600Hz tazeleme oranına sahip 2 Plazma TV duyurdu

Dünya'nın tanınan elektronik üreticilerinden LG, 600Hz tazeleme hızına sahip ultra-ince 2 yeni Plazma Televizyonunu duyurdu
9 yıl
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İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, 600Hz tazeleme oranına sahip ultra-ince Plazma televizyonlarını duyurdu.

Skinny Frame adına sahip olan Plazma televizyonların 1 inç'ten ince olacağı söyleniyor. LG, 600Hz tazeleme oranına sahip Plazma televizyonlarını 60 ve 50 inç boyutlarında hazırlıyor. LG'nin 60 inç'lik model için XCanvas 60PK550 ve 50 inçlik model içinde 50PK550 ürün kodlarını kullanacağı söyleniyor.

Boyutları dışındaki özelliklerinin ise ortak olacağı söyleniyor zira her iki modelde resim, müzik ve video dosyalarına erişim için kullanılan 1 USB girişi bulunacağı belirtiliyor. LG'nin 600Hz'lik tazeleme oranına sahip Plazma televizyonlarında 3 adet HDMI girişi olduğu söyleniyor ve her iki modelinde güç tüketimini azaltmak adına kullanacağı arka ışık ayarlama özelliğine sahip olacağı belirtiliyor.

LG'nin hazırladığı 600 Hz tazeleme oranına sahip Plazma televizyonlardan 60 inç boyutunda olanın 3,325$ olacağı söylenirken, 50 inç boyutundaki modelin ise 1500$ olacağı belirtiliyor.

 


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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar 600 Hz lg Mi Yoksa 200 hz sony veya Toshiba mı ? Blue Ray Filmlerde donukluk olmasını iztemiyorum sizce hangisi daha iyi ?
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fayn88 8 yıl
anca oyun oynanır onla
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tuzunoglu 8 yıl
hort gelmiş
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Momo-Oz 9 yıl
bu karının neresi çekici anlamadım :D
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GOGOMEZ 9 yıl

DungeonKeeper

bu karının neresi çekici anlamadım :D


Çok bet Bir kız

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SakuraKasugano 9 yıl
Bide lcd televizyonlarda görsek yüksek hz değerlerini
lcdlerde emekleyerek gidiyor
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bigmaster077 9 yıl
plazmadaki 600hz ile LCD lerdeki 200Hz özelliklerinin detayını bilmediğiniz için böyle bir yorum yapmışsınız. LCD lerdeki 200Hz in çok daha başarılı olduğunu söylemem umarım yeterli olur.

SakuraKasugano

Bide lcd televizyonlarda görsek yüksek hz değerlerini

lcdlerde emekleyerek gidiyor

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Creed_06 9 yıl
1mpossible
17.02.2010 Saat: 19:20
tanıtımda her zamanki ggibi cekik gözlü cekici bi bayan kullanılmış :D (pek de cekici deil ha)
Kardeş bi Bangkok a git sen hele :D:D hepsi çekici onların yaw adamı çekiyolar böle mıknatıslar mübarek yapıştırıyolar kendilerine :D:D
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Tolgá 9 yıl
@Nehalem neden nvidia 3d çalıştırmasınki adamlar 120 hz iyi olur diyorlar bunlar 600 hz koymuş
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Nehalem 9 yıl
burada 600 hz tazeleme hızından bahsediliyor ama bu plazma ile nVidia'nın 3D oyun uygulamasını çalıştıracağını zannetmiyorum.
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NemesisR3 9 yıl
3D için iyi olabilir.
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tuzunoglu 9 yıl
24 kare saniye film için 10.000hz olsa ne olur? Görüntüyü hızlandırdıkları zamanda Transformers gibi filmler çizgi filme dönüşüyor. Hiç zevk alamıyorum filmden sürekli bir hareket oluyormuş gibi..
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Batuist 9 yıl
firmalar neden tanıtım yaparlarken ürünlerini arka plana atarlar?? herhalde fazla incelemesinler diye olsa gerek.. aksi halde neden böyle bayanlarla beraber sunum yaparlar??
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