LG,600Hz tazeleme oranına sahip 2 Plazma TV duyurdu

Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, 600Hz tazeleme oranına sahip ultra-ince Plazma televizyonlarını duyurdu.

Skinny Frame adına sahip olan Plazma televizyonların 1 inç'ten ince olacağı söyleniyor. LG, 600Hz tazeleme oranına sahip Plazma televizyonlarını 60 ve 50 inç boyutlarında hazırlıyor. LG'nin 60 inç'lik model için XCanvas 60PK550 ve 50 inçlik model içinde 50PK550 ürün kodlarını kullanacağı söyleniyor.

Boyutları dışındaki özelliklerinin ise ortak olacağı söyleniyor zira her iki modelde resim, müzik ve video dosyalarına erişim için kullanılan 1 USB girişi bulunacağı belirtiliyor. LG'nin 600Hz'lik tazeleme oranına sahip Plazma televizyonlarında 3 adet HDMI girişi olduğu söyleniyor ve her iki modelinde güç tüketimini azaltmak adına kullanacağı arka ışık ayarlama özelliğine sahip olacağı belirtiliyor.

LG'nin hazırladığı 600 Hz tazeleme oranına sahip Plazma televizyonlardan 60 inç boyutunda olanın 3,325$ olacağı söylenirken, 50 inç boyutundaki modelin ise 1500$ olacağı belirtiliyor.