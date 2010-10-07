LG'den maliyet odaklı Android telefon: Optimus T

Pazara sunacağı yeni modellerle akıllı telefon pazarında elini güçlendirmeyi hedefleyen LG, maliyet odaklı yeni Android telefonu Optimus T'yi duyurdu. 320 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip telefon, aynı sınıftaki diğer pek çok modelden farklı olarak Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. 600MHz hızında çalışan işlemciden güç alan telefon'un diğer özellikleri arasında 7.2Mbps 3G, GPS ve Wi-Fi ile birlikte 3.2MP çözünürlüğünde kamera gibi detaylar yer alıyor.

Depolama için 2GB kapasiteli microSD kartına yer verilen Optimus T, yıl sonuna doğru T-Mobile tarafından Amerika'da satışa sunulacak.