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LG'den maliyet odaklı Android telefon: Optimus T

8 yıl
19,6b
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10
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den maliyet odaklı Android telefon: Optimus T
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Pazara sunacağı yeni modellerle akıllı telefon pazarında elini güçlendirmeyi hedefleyen LG, maliyet odaklı yeni Android telefonu Optimus T'yi duyurdu. 320 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip telefon, aynı sınıftaki diğer pek çok modelden farklı olarak Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. 600MHz hızında çalışan işlemciden güç alan telefon'un diğer özellikleri arasında 7.2Mbps 3G, GPS ve Wi-Fi ile birlikte 3.2MP çözünürlüğünde kamera gibi detaylar yer alıyor.

Depolama için 2GB kapasiteli microSD kartına yer verilen Optimus T, yıl sonuna doğru T-Mobile tarafından Amerika'da satışa sunulacak.

LG'den maliyet odaklı Android telefon: Optimus T
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DH Misafiri 8 yıl
N8 düşük donanımlı mı kaç para 3GS ile aynı fiyata o kadar f/p de olsun artık
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hakangunes40 8 yıl
optimus one'dan ne farkı var?
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DH Misafiri 8 yıl
Razor: Dikkat ediyorun da bu sitede yorumyapanların hemen hepsi Nokia'yı sevmiyor. Hatta kötülüyor.
Halbuki telefon tarihini ve hatta akıllı telefon tarihini buraya kadar getiren tek firma. Şimdi bu hazır potansiyelin üzerine konan markalar nasıl Nokia'dan iyi oluyor. Nokia yarın bir MeeGo'lu bir telefon çıkarsın bitip bitmediğini o zaman anlarsınız. N8'in parçalanmış halini görürseniz Nokia'nın neye odaklandığını (kaliteye) görürsünüz. Ayrıca firma Symbian'lı telefonların orta düzey kullanıcılar için çıkacağını söylemişti. Ve sizler hala diğer firmaların üst düzey telefonlarına bakıp Nokia'yı kötülüyorsunuz. Hoş N8 düşük donanımına rağmen diğer modellerle neredeyse kafa kafaya. Bu dokunmatikte kullanılan Indiyum'un 20 yıl sonra biteceğini düşünürsek telefon üreticiler neden tüketmek için yığınla telefon çıkarıyor anlamıyorum.
Bu LG'nin telefonuna gelince gayet güzel. N900 bile bu işlemciyle neler başarıyor. Eminim bu telefon'da üstesinden gelecektir. Ama sürüm güncellemeleri konusunda hiç bir firmaya güvenmiyorum. İleride Samsung'un Google adına üreteceği telefon yine diğeri gibi makul fiyatlarda olursa onu almak en mantıklısı. Çünkü ilk güncellemelerden Google Nexus One faydalanıyor.
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vidoko 8 yıl
maaliyet odaklıda fiyat nekadar ..
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kadirt 8 yıl
Lg nin android modelleri çoğalıyor.
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Batuist 8 yıl
Çok güzel bir telefon olmuş ama Türkiyede maliyet odaklı telefon dendimi sadece nokianın bastrmatikli telefonları akla geliyor.. bir telefon dokunmatikse Türkiyede onun maliyet odaklı olması satıcılar için mümkün değil..
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buraoca2 8 yıl
Andorid 2.2 olması güzel.
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