LG'den maliyet odaklı Android telefon: Optimus T

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Pazara sunacağı yeni modellerle akıllı telefon pazarında elini güçlendirmeyi hedefleyen LG, maliyet odaklı yeni Android telefonu Optimus T'yi duyurdu. 320 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip telefon, aynı sınıftaki diğer pek çok modelden farklı olarak Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. 600MHz hızında çalışan işlemciden güç alan telefon'un diğer özellikleri arasında 7.2Mbps 3G, GPS ve Wi-Fi ile birlikte 3.2MP çözünürlüğünde kamera gibi detaylar yer alıyor.
Depolama için 2GB kapasiteli microSD kartına yer verilen Optimus T, yıl sonuna doğru T-Mobile tarafından Amerika'da satışa sunulacak.
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Halbuki telefon tarihini ve hatta akıllı telefon tarihini buraya kadar getiren tek firma. Şimdi bu hazır potansiyelin üzerine konan markalar nasıl Nokia'dan iyi oluyor. Nokia yarın bir MeeGo'lu bir telefon çıkarsın bitip bitmediğini o zaman anlarsınız. N8'in parçalanmış halini görürseniz Nokia'nın neye odaklandığını (kaliteye) görürsünüz. Ayrıca firma Symbian'lı telefonların orta düzey kullanıcılar için çıkacağını söylemişti. Ve sizler hala diğer firmaların üst düzey telefonlarına bakıp Nokia'yı kötülüyorsunuz. Hoş N8 düşük donanımına rağmen diğer modellerle neredeyse kafa kafaya. Bu dokunmatikte kullanılan Indiyum'un 20 yıl sonra biteceğini düşünürsek telefon üreticiler neden tüketmek için yığınla telefon çıkarıyor anlamıyorum.
Bu LG'nin telefonuna gelince gayet güzel. N900 bile bu işlemciyle neler başarıyor. Eminim bu telefon'da üstesinden gelecektir. Ama sürüm güncellemeleri konusunda hiç bir firmaya güvenmiyorum. İleride Samsung'un Google adına üreteceği telefon yine diğeri gibi makul fiyatlarda olursa onu almak en mantıklısı. Çünkü ilk güncellemelerden Google Nexus One faydalanıyor.