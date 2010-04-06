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LG'nin Android işletim sistemli telefonu LU2300 görüntülendi

LG'nin Android işletim sistemine sahip olacak olan akıllı telefonu LU2300 görüntülendi
9 yıl
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LG'nin öncelikli olarak Kore pazarı için hazırladığı Android işletim sistemine sahip olacak olan akıllı telefonu LU2300 görüntülendi. 1 GHz'lık Snapdargon işlemcilerin kullanıldığı telefonlarda 3.5 inç boyutunda kapasitif AMOLED dokunmatik ekran kullanlıyor. LG LU2300'ün ekranın 800X480 çözünürlük sunduğu ifade edildi. Yatay modda kullanıma imkan veren ve fiziksel klavyesi bulununa LU2300'de 720p video kayıt özellikli 5mp kamera bulunuyor. Geotagging adı verilen özellik ile çekilen fotoğraflara GPS tarafından konum verisi işlenebiliyor. LG LU2300'de Divx formatınında desteklediği ifade edildi.

LG'nin Snapdragon işlemcili Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonu LU2300'ün Mayıs ayı içinde piyasaya sunulması bekleniyor.


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YnSs58 1 yıl
Türkiye ye ne zaman gelecek bilgisi olan var mı ?
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der_Kaiser 9 yıl
Hocam yapmayın ya, hele samsungun telefonlarını biçoğu bakınca en adi çin plastiğnden yapılmış izlenimi veriyor.
LG de durum biraz daha iyi Sammy kadar kötü değiller en azından.
Bir Motorola dan başka telefon kullanmamış biri olarak Moto kalite ve tasarımını hiç bi firmaya değişmem
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scanh 9 yıl
lg bu telefonu Türkiye'ye getirir mi bilinmez ama güzel cihaz. mayıs gibi buralarada gelirse iyi olur.
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yonex78 9 yıl
lg nin ilk şık telefonu degil bu lg nin daha ne güzel modelleri var
koreli üreticiler samsung ve lg tasarım anlamında çok güzel çalışmalar ortaya koyuyorlar:)
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der_Kaiser 9 yıl
Hayret LG nasıl olmuş da tipi güzel bi telefon yapmış.
Çok şaşırdım
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