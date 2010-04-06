LG'nin Android işletim sistemli telefonu LU2300 görüntülendi

LG'nin öncelikli olarak Kore pazarı için hazırladığı Android işletim sistemine sahip olacak olan akıllı telefonu LU2300 görüntülendi. 1 GHz'lık Snapdargon işlemcilerin kullanıldığı telefonlarda 3.5 inç boyutunda kapasitif AMOLED dokunmatik ekran kullanlıyor. LG LU2300'ün ekranın 800X480 çözünürlük sunduğu ifade edildi. Yatay modda kullanıma imkan veren ve fiziksel klavyesi bulununa LU2300'de 720p video kayıt özellikli 5mp kamera bulunuyor. Geotagging adı verilen özellik ile çekilen fotoğraflara GPS tarafından konum verisi işlenebiliyor. LG LU2300'de Divx formatınında desteklediği ifade edildi.

LG'nin Snapdragon işlemcili Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonu LU2300'ün Mayıs ayı içinde piyasaya sunulması bekleniyor.