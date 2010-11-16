LG'nin Nvidia Tegra 2 tabanlı 4-inç Android telefonu ortaya çıktı

Bir süre önce üst seviye telefonlarında Nvidia'nın Tegra 2 platformuna yer vereceğini açıklayan LG, ilk modeli için hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıyor. Optimus serisi altında sunulması beklenen yeni telefon, 4-inç büyüklüğündeki ekranı ve 1080p video kaydedebilen 8 MP çözünürlüğündeki kamerasıyla dikkat çekiyor.

Nvidia'nın, Cortex-A9 mimarisini temel alan çift çekirdekli Tegra 2 platformuyla gelişmiş 3D grafik ve video oynatma yeteneklerine sahip olacağı belirtilen telefonun detaylı özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak 1500 mAh kapasiteli pil ile sunulacağı belirtiliyor. Android 2.2 veya 2.3 ile gelmesi beklenen telefon, 2011 başında satışa sunulacak.