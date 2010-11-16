LG'nin Nvidia Tegra 2 tabanlı 4-inç Android telefonu ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bir süre önce üst seviye telefonlarında Nvidia'nın Tegra 2 platformuna yer vereceğini açıklayan LG, ilk modeli için hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıyor. Optimus serisi altında sunulması beklenen yeni telefon, 4-inç büyüklüğündeki ekranı ve 1080p video kaydedebilen 8 MP çözünürlüğündeki kamerasıyla dikkat çekiyor.
Nvidia'nın, Cortex-A9 mimarisini temel alan çift çekirdekli Tegra 2 platformuyla gelişmiş 3D grafik ve video oynatma yeteneklerine sahip olacağı belirtilen telefonun detaylı özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak 1500 mAh kapasiteli pil ile sunulacağı belirtiliyor. Android 2.2 veya 2.3 ile gelmesi beklenen telefon, 2011 başında satışa sunulacak.
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lg önce kıçına don alsın :D
Mevcut uygulamalar Tegra 2'nin çok altında. Şu an Tegra 2'yi sonuna kadar kullanabilecek uygulama yok bildiğim kadarıyla. Android 2.3'te HW Acc. desteği varsa bu cihaz ARM Cortex A9 ile uçar.
buda benchmark score u:
1911 rakami gozunuze kucuk gorunmesin.benchmark score u android 2.1 de alinmis.yani mevcut android 2.1 li cihazla kiyaslamak gerekirse alt siralardaki nexus one i htc desire i baz alin.yaklasik 3 kat daha fazla bir performans ve dual core.sabirsizlikla bekliyorum bu tegra 2 li cihazlari.