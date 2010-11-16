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LG'nin Nvidia Tegra 2 tabanlı 4-inç Android telefonu ortaya çıktı

8 yıl
15,4b
1
14
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süre önce üst seviye telefonlarında Nvidia'nın Tegra 2 platformuna yer vereceğini açıklayan LG, ilk modeli için hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıyor. Optimus serisi altında sunulması beklenen yeni telefon, 4-inç büyüklüğündeki ekranı ve 1080p video kaydedebilen 8 MP çözünürlüğündeki kamerasıyla dikkat çekiyor.

Nvidia'nın, Cortex-A9 mimarisini temel alan çift çekirdekli Tegra 2 platformuyla gelişmiş 3D grafik ve video oynatma yeteneklerine sahip olacağı belirtilen telefonun detaylı özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak 1500 mAh kapasiteli pil ile sunulacağı belirtiliyor. Android 2.2 veya 2.3 ile gelmesi beklenen telefon, 2011 başında satışa sunulacak.


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ensaronline 8 yıl
Adi Lg
lg önce kıçına don alsın :D
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Rouvax 8 yıl
Bu telefonu bu tasarımla Samsung üretecekti sanki.
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OverClocK1ng 8 yıl
Ben de uyuz oluyorum. Telefonun ekranı 4.0" ama sanki 4.3" gibi geniş duruyor. Kesinlikle ben HTC den başka telefon düşünmem bu saatten sonra.
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Batuist 8 yıl
tegra2 destekleyecek ve donanımı sonuna kadar kullanabilecek bir uygulama yada oyun var mı ki???
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Mr. Jingles 8 yıl

Batuist
tegra2 destekleyecek ve donanımı sonuna kadar kullanabilecek bir uygulama yada oyun var mı ki???

Mevcut uygulamalar Tegra 2'nin çok altında. Şu an Tegra 2'yi sonuna kadar kullanabilecek uygulama yok bildiğim kadarıyla. Android 2.3'te HW Acc. desteği varsa bu cihaz ARM Cortex A9 ile uçar.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşa katiliyorum bakınız htc HD2,HD7 vs.., adamlar max. ekran minimum boşluk kullanıyor fakat minimum batarya(1230MAH - 1350MAH) kullanıyorlar. Samsungla, iphone LG gibi ekranın etrafında boşluk bırakıyorlar o yüzden beni deli ediyorlar.
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santanio 8 yıl
1500 mah pil hmmm. pil süresini merakettim. umarım htc sense gibi olur menusu...
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mcebi001 8 yıl
süper cihaz olacak gerçekten ama boyut büyük olacak belli, yinede ilerde bi tegra denemesi yapacaz artık...
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thorismund 8 yıl
Özellik olarak çok iyi, tasarım da fena değil fiyat 1500 den aşşağı olmaz gibi duruyor...
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kirmizibulten 8 yıl

buda benchmark score u:


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




1911 rakami gozunuze kucuk gorunmesin.benchmark score u android 2.1 de alinmis.yani mevcut android 2.1 li cihazla kiyaslamak gerekirse alt siralardaki nexus one i htc desire i baz alin.yaklasik 3 kat daha fazla bir performans ve dual core.sabirsizlikla bekliyorum bu tegra 2 li cihazlari.
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