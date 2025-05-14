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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 8, Galaxy Buds 4 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyuracak. Bunlar arasından Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ise sızıntıların odağında diyebiliriz. Son olarak Galaxy Z Flip 7'nin özellikleri yavaş yavaş doğrulanmaya başladı.

Galaxy Z Flip 7'nin bir özelliği daha belli oldu

One UI 8.0 yazılımına ait animasyon dosyalarını inceleyen Android Authority, Galaxy Z Flip 7'nin 4 inç boyutundaki kapak ekranını doğruladı. Bu ekran, çift kamera modülünün çevresine kadar uzanıyor ve tasarım itibarıyla Motorola RAZR 60 Ultra'yı andırıyor. Kıyaslamak adına, daha önceki Z Flip 5 ve Flip 6 modellerinde 3.4 inçlik bir dış ekran yer aldığını söyleyelim.

Cihazın ön yüzünde ise 6.85 inç boyutunda ekran bulunacak ve 1.2 mm inceliğindeki çerçeveler sayesinde daha şık bir görünüm sunacak. Batarya tarafında da 4.300mAh kapasiteyle bir artış söz konusu. Karşılaştırmak gerekirse, önceki model olan Flip 6’da 4.000mAh'lik bir pil bulunuyordu. İşlemci tarafında ise netlik kazanmış bir bilgi yok.

Samsung Galaxy Z Fold 7, en ince katlanabilir telefon olacak! 3 gün önce eklendi

Şu ana kadar Samsung’un katlanabilir serilerinde yalnızca Snapdragon işlemciler kullanılmış olsa da, Exynos 2500'ün Z Flip 7’de yer alabileceği iddialar arasında. Son olarak cihazın Android 16 tabanlı One UI 8.0 ile kutudan çıkması ve 7 yıl sürecek yazılım güncelleme desteğini devam ettirmesi bekleniyor. Kamera tarafında ise 12 MP ön kamera, 5MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak.

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Samsung Galaxy Z Flip 7'nin bir özelliği daha belli oldu