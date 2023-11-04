Lies of P 2 duyuruldu: İlk oyun için DLC yolda

Tam Boyutta Gör Pinokyo’dan ilham alan hikayesi ve Bloodborne/Dark Souls yapımlarından ilham alan oynanışı ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Lies of P, bir seriye dönüşüyor. FromSoftware hayranlarının kısa sürede beğenisini kazanan Lies of P için önemli duyurular yapıldı.

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Yeni oyun ve DLC için çalışmalar başladı

Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan ve kısa sürede popülerlik kazanan Lies of P için büyük yenilikler yolda. Oyunun yönetmeni Ji Won Choi, YouTube üzerinden büyük duyurular yaptı. Choi’nin açıklamasına göre Lies of P, yakında yeni bir genişleme paketine sahip olacak. Genişleme paketinden detaylar verilmese de paylaşılan görsel, yeni hikâyenin bir gemi ve kutup macerası içereceğini gözler önüne seriyor.

Tam Boyutta Gör Yapım için duyurulan genişleme paketinin ardından stüdyo, ikinci oyun için çalışmalara başlayacak. Görünüşe göre Lies of P hayranları, önümüzdeki yıllarda ilgi çekici yeni yapımlara kavuşacak. Bunun dışında Won Choi, ilk oyun için önemli bir güncellemenin yolda olduğunu belirtti. Bu güncelleme ile oyundaki zorluk seviyeleri dengelenecek ve yeni kozmetik seçenekleri eklenecek. PC ve yeni nesil konsollar için yayınlanan Lies of P, Game Pass aboneleri tarafından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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Lies of P 2 için çalışmalar başladı