Lies of P 2 duyuruldu: İlk oyun için DLC yolda

Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan ve kısa sürede popülerlik kazanan Lies of P için büyük yenilikler yolda. Oyunun yönetmeni Ji Won Choi, YouTube üzerinden büyük duyurular yaptı. Choi’nin açıklamasına göre Lies of P, yakında yeni bir genişleme paketine sahip olacak. Genişleme paketinden detaylar verilmese de paylaşılan görsel, yeni hikâyenin bir gemi ve kutup macerası içereceğini gözler önüne seriyor.
@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.