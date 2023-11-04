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    Anlık Bildirim

    Lies of P 2 duyuruldu: İlk oyun için DLC yolda

    Son yılların en başarılı soulslike oyunlarından olan Lies of P, hikayesine devam edecek. İlk oyunun yönetmeni, bir genişleme paketinin ve yeni bir oyunun yolda olduğunu duyurdu.
    Lies of P 2 için çalışmalar başladı Tam Boyutta Gör
    Pinokyo’dan ilham alan hikayesi ve Bloodborne/Dark Souls yapımlarından ilham alan oynanışı ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Lies of P, bir seriye dönüşüyor. FromSoftware hayranlarının kısa sürede beğenisini kazanan Lies of P için önemli duyurular yapıldı.

    Yeni oyun ve DLC için çalışmalar başladı

    Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan ve kısa sürede popülerlik kazanan Lies of P için büyük yenilikler yolda. Oyunun yönetmeni Ji Won Choi, YouTube üzerinden büyük duyurular yaptı. Choi’nin açıklamasına göre Lies of P, yakında yeni bir genişleme paketine sahip olacak. Genişleme paketinden detaylar verilmese de paylaşılan görsel, yeni hikâyenin bir gemi ve kutup macerası içereceğini gözler önüne seriyor.

    Lies of P 2 için çalışmalar başladı Tam Boyutta Gör
    Yapım için duyurulan genişleme paketinin ardından stüdyo, ikinci oyun için çalışmalara başlayacak. Görünüşe göre Lies of P hayranları, önümüzdeki yıllarda ilgi çekici yeni yapımlara kavuşacak. Bunun dışında Won Choi, ilk oyun için önemli bir güncellemenin yolda olduğunu belirtti. Bu güncelleme ile oyundaki zorluk seviyeleri dengelenecek ve yeni kozmetik seçenekleri eklenecek. PC ve yeni nesil konsollar için yayınlanan Lies of P, Game Pass aboneleri tarafından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 23 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    hgs banka değiştirme brusella olanların yorumları kazada haklıyım ama sigortam yok sigara içtikten sonra kusmak ultracef antibiyotik kullananlar yorumları

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