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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lightnite: Oynadıkça Bitcoin kazanın

    Görünen o ki Satoshis Games Studio, Lightnite adlı oyunlarını bir hayli Fortnite'a benzetmiş. Fakat ilgi çekici detay, oyunun battle royale oyunları için bir ilk olarak Bitcoin kullanması.
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    19
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Lightnite: Oynadıkça Bitcoin kazanın
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    Görünen o ki Satoshis Games Studio, Lightnite adlı oyunlarını bir hayli Fortnite'a benzetmiş. Fakat ilgi çekici detay, oyunun battle royale oyunları için bir ilk olarak, Bitcoin kullanması.

    Lightnite, battle royale oyunlarının klasik özelliklerini barındırıyor. Satoshis Games kurucularından Federico Spitaleri şöyle açıklıyor: ''Lightnite, oyuncular arasındaki her belirli dijital etkileşimin parasal bir ödül veya ceza almasını sağlayan online çok oyunculu bir battle royale oyunudur. Basit bir deyişle, oyuncular diğer oyuncuları vurarak Bitcoin kazanır ve vurulduklarında Bitcoin kaybederler.''

    Ayrıca Bkz. "Kripto yatırımcılarının 6 temel korkusu"

    Her oyuncu, gerçek zamanlı olarak güncellenen bir cüzdan biçiminde oyun içi bir Bitcoin bakiyesine sahiptir. Düşmanlardan oyun içi eşyalar alarak, rakipleri vurarak ve öldürerek bakiyelerini artırabilirler.

    Kazanılan Bitcoin ile oyun içi eşyaları satın alınabilir veya oyuncu istediği zaman oyundan çıkarak kazandıklarını normal bir kripto cüzdanına yatırabilir.

    Satoshis Games, Lightnite'a Bitcoin sistemini, oyuncuların kripto parayı benimsemeleri için getirdiğini öne sürse de henüz bu teknolojiye adapte olamamış kullanıcıları da düşünerek oyunun normal bir versiyonunu da çıkarıyor. Bu Bitcoin olmayan sürümde, para birimi yerine oyun içi puan verirken, oyuncuların normal para birimleri kullanarak eşya satın almalarına izin verir.

    Lightnite: Oynadıkça Bitcoin kazanın
    Tam Boyutta Gör

    Satoshis Games, Lightnite'ın geliştirilmesinin hala devam edebileceğini ancak Steam, PlayStation Store, Itchi.io ve stüdyonun Elixir dağıtım platformu da dahil olmak üzere oyunu normal platformlarda yayınlamayı planladığını söyledi.

    Lightnite, Fortnite veya EA’nin Apex Legends’ı ile aşık atamayacak gibi görünse de kripto para birimini oyun alanına entegre etmek ilginç bir yaklaşım.



    https://www.ccn.com/fortnite-clone-lightnite-is-a-battle-royale-shooter-with-bitcoin/ Yorum Yaz
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