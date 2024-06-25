Samsung, Instagram için Super HDR özelliğini kapatma seçeneği getiriyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Super HDR özelliği, Galaxy S24 kullanıcılarının Instagram’da içerikleri canlı ve tam ekran parlaklığında görüntülemelerine olanak tanıyor. Ancak bu özelliği kapatmak için bir seçenek yok. Samsung, farklı kullanıcı tercihlerini göz önünde bulundurarak Super HDR’ı kolayca açıp kapatmak için bir buton eklemeyi planlıyor.

Samsung telefonlara uygulama kilitleme özelliği geliyor 1 gün önce eklendi

Instagram'da Super HDR kapatılabilecek

Topluluk moderatörünün açıklamasına göre, Samsung ve Instagram, kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda Super HDR özelliğini geliştirmek için birlikte çalışıyor. Instagram akışı için Super HDR açılıp kapatabilecek. Bu seçenek SDR görüntüleme deneyimini tercih eden kullanıcıların HDR iyileştirmeleri olmadan Instagram içeriklerine göz atmasını sağlayacak.

Galaxy S24 serisi için Instagram Super HDR özelliğini kapatma seçeneği ne zaman sunulacak belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung, Instagram için Super HDR'ı kapatma seçeneği getiriyor