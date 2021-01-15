WhatsApp’tan geri vites: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

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WhatsApp’ın adeta fırtınalar kopartan yeni gizlilik sözleşmesi bilindiği üzere 8 Şubat tarihinde devreye girecekti. Kullanıcı verilerini Facebook ile zorunlu olarak paylaşmayı gerektiren sözleşmede geri adım atıldı.

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Gizlilik sözleşmesi ertelendi

Ülkemizde de soruşturmaya konu olan WhatsApp gizlilik sözleşmesi büyük tepkilere neden olmuş ve uygulamanın kullanıcı kaybetmesi ile sonuçlanmıştı. Rakip platformların hızlı bir büyüme içerisine girdiğini gören WhatsApp geri adım attı.

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Hiç bir şekilde iletişimin izlenmediğini, sohbet verilerinin toplanmadığını ve uçtan uca şifrelendiğini dile getiren WhatsApp, konu kişisel verilerin paylaşımına gelince sessiz kalıyordu. Bugün yapılan açıklama ile gizlilik sözleşmesi ertelendi.

WhatsApp gizlilik konusundaki hassasiyetlerinin yeterince anlaşılmadığını ve bunu anlatabilmek için gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs tarihine ertelediklerini duyurdu. Bu süreçte yanlış anlaşılmaları gidermek ve işletmelere de yeni güncellemenin detaylarını ayrıntıları ile anlatmak hedefleniyor.

https://blog.whatsapp.com/giving-more-time-for-our-recent-update

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