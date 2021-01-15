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    WhatsApp’tan geri vites: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

    WhatsApp son günlerde oluştan yoğun tepkiler karşısında geri adım attı ve gizlilik sözleşmesini erteledi. Bu süreçte firma yanlış anlaşılan konuları iyi bir şekilde aydınlatmayı hedefliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp’tan geri vites: Gizlilik sözleşmesi ertelendi
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    WhatsApp’ın adeta fırtınalar kopartan yeni gizlilik sözleşmesi bilindiği üzere 8 Şubat tarihinde devreye girecekti. Kullanıcı verilerini Facebook ile zorunlu olarak paylaşmayı gerektiren sözleşmede geri adım atıldı.

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    Gizlilik sözleşmesi ertelendi

    Ülkemizde de soruşturmaya konu olan WhatsApp gizlilik sözleşmesi büyük tepkilere neden olmuş ve uygulamanın kullanıcı kaybetmesi ile sonuçlanmıştı. Rakip platformların hızlı bir büyüme içerisine girdiğini gören WhatsApp geri adım attı.

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    Hiç bir şekilde iletişimin izlenmediğini, sohbet verilerinin toplanmadığını ve uçtan uca şifrelendiğini dile getiren WhatsApp, konu kişisel verilerin paylaşımına gelince sessiz kalıyordu. Bugün yapılan açıklama ile gizlilik sözleşmesi ertelendi.

    WhatsApp gizlilik konusundaki hassasiyetlerinin yeterince anlaşılmadığını ve bunu anlatabilmek için gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs tarihine ertelediklerini duyurdu. Bu süreçte yanlış anlaşılmaları gidermek ve işletmelere de yeni güncellemenin detaylarını ayrıntıları ile anlatmak hedefleniyor.



    https://blog.whatsapp.com/giving-more-time-for-our-recent-update Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Son pişmanlık neye yarar. Sen ne güzel zaten bilgileri çarşaf çarşaf satıyordun ne kaşıntın vardı da tutup milleti kıllandırdın durduk yere. Sayende millet yeni yeni yazılımlar ile tanıştı 3 ay ertelesen ne olacak unutan millet yine hurra diye başka diyarlara yelken açacak.

    Mark eline yüzüne bulaştırdı işi durduk yere komediye çevirdi.

    Son pişmanlık neye yarar. Sen ne güzel zaten bilgileri çarşaf çarşaf satıyordun ne kaşıntın vardı da tutup milleti kıllandırdın durduk yere. Sayende millet yeni...
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benim çevremdekiler artık hem telegram hem de whatsapp birlikte kullanıyor. Ben bir şey anlamadım bu işten.
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Whatsapp zaman içinde unutulması için ayak diriyor, fakat android platformunda bedava olan tüm uygulamalar benzeri iş big data işlenmesi için uygun durumda. Android'in kendisi bu altyapıyı sunuyor. telefonu ihtiyacınız için kullanın telefonda yaşamayın kaybolmayın. telefonunuzu bozulmadan değiştirmeyin. takip edilmemek için çaba sarfedip ancak işleri zorlaştırabilirsiniz başka kaçarı yok.
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    X-DDT (Furkan Öz) 45 dk. ( Mesaj Silindi ) mehmet_clk
    Haklisiniz gunumuzde bundan kacis malesef cok zor hatta neredeyse imkansiz. Hatta sahsen bana ucretsiz hizmet/fayda saglandigi surece bu bilgileri vermekten de geri durmuyorum. Ozel hayatimin gizliligini icermedigi surece (mesajlar, resimler vb.) ben nerede ne yaptim alsin kullansin karsiliginda gelir elde etsin sonrasinda da o gelirin nimetlerinden ben de ucretsiz yararlanayim kafasindaydim. Sahsen ben de whatsappa tepki gostermek amaciyla whatsapp kullanimimi minimuma cekip diger platformlara gecme ihtiyaci duydum cunku amacim opsiyonel olan bir seyin bu sekilde dayatilmasina tepkiydi. Opsiyonelken benim bilgi paylasim tusum acikti hali hazirda bilgilerimi aliyordu zaten fakat birkac ay icinde herkesin bilgisini alicaz yoksa gule gule diyorlarsa ben gule gule secenegini secmek istedim.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Son pişmanlık neye yarar. Sen ne güzel zaten bilgileri çarşaf çarşaf satıyordun ne kaşıntın vardı da tutup milleti kıllandırdın durduk yere. Sayende millet yeni yeni yazılımlar ile tanıştı 3 ay ertelesen ne olacak unutan millet yine hurra diye başka diyarlara yelken açacak.

    Mark eline yüzüne bulaştırdı işi durduk yere komediye çevirdi.

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