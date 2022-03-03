LinkedIn, Türkiye’de vergi ödüyor mu? Yöneticiden açıklama

- LinkedIn'in Türkiye'de 11 milyon üyesi var
- Linked'in vergi ödüyor mu?
- Sahte hesapların yüzde 99'u engellendi
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Geçtiğimiz aylarda Google, Facebook ve TikTok yetkilileri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından Meclis’e davet edilmiş ve Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi istenmişti. Bugün de LinkedIn’in yetkilileri ile bir araya gelindi.
İş dünyasına yönelik sosyal medya platformu LinkedIn’i temsilen toplantıya LinkedIn Hukuk Direktörü Joshua Reiten, LinkedIn’in Türkiye’deki hukuk danışmanları ve temsilcileri katıldı. Platformun Türkiye’deki faaliyetleri hakkında milletvekillerine bilgi verildi.
LinkedIn'in Türkiye'de 11 milyon üyesi var
Yapılan sunuma göre LinkedIn’in Türkiye’de 11 milyon, dünya genelinde yaklaşık 810 milyon üyesi bulunuyor. Şu anda Türkiye’de LinkedIn’in bir ofisi bulunmuyor fakat ofis kurma konusunda çalışmalar yürütülüyor.
Linked'in vergi ödüyor mu?
Platformun Türkiye’de vergi ödeyip ödemediği hakkındaki soruya yanıt veren Reiten, “LinkedIn buradaki, Türkiye’de ki vergi yükümlülüklerine uygun hareket ediyor. Zaten bu konuda çalışan bir ekibimiz var, ellerinden gelen çalışmayı yaparak ne kadar vergi ödenmesi gerekiyorsa bununla alakalı çalışmalar yürütüyor. Zaten o konuda da sonrasında benim söylediklerimi tamamlayacak olan ekip onlar olacaktır, ilgili verileri alacağız.” dedi. Bu açıklamadan yola çıkarak LinkedIn'in Türkiye'de yükümlü olduğu vergileri ödeyeceğini söyleyebiliriz.
Sahte hesapların yüzde 99'u engellendi
Reiten, yaptıkları çalışmalarla sahte hesapların önüne geçtiklerini ve 2020 verilerine göre sahte hesap girişimlerinin yüzde 99'unun durdurulduğunu dile getirerek, "Linkedln'in en nevi şahsına münhasır özelliği gerçek insanların temas kurmasını sağlamak. Sahte profilleri önlüyoruz." sözlerini sarf etti. Üyelerini sahte hesaplar ve zararlı içerikleri bildirmeleri için teşvik ettiklerini anlatan Reiten, "Amacımız açık ve net küresel politikalar benimsemek ve bu politikaların herkese uygulandığından emin olmak." ifadesini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..