LinkedIn, Türkiye’de vergi ödüyor mu? Yöneticiden açıklama

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Geçtiğimiz aylarda Google, Facebook ve TikTok yetkilileri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından Meclis’e davet edilmiş ve Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi istenmişti. Bugün de LinkedIn’in yetkilileri ile bir araya gelindi.

İş dünyasına yönelik sosyal medya platformu LinkedIn’i temsilen toplantıya LinkedIn Hukuk Direktörü Joshua Reiten, LinkedIn’in Türkiye’deki hukuk danışmanları ve temsilcileri katıldı. Platformun Türkiye’deki faaliyetleri hakkında milletvekillerine bilgi verildi.

LinkedIn'in Türkiye'de 11 milyon üyesi var

Yapılan sunuma göre LinkedIn’in Türkiye’de 11 milyon, dünya genelinde yaklaşık 810 milyon üyesi bulunuyor. Şu anda Türkiye’de LinkedIn’in bir ofisi bulunmuyor fakat ofis kurma konusunda çalışmalar yürütülüyor.

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Linked'in vergi ödüyor mu?

Platformun Türkiye’de vergi ödeyip ödemediği hakkındaki soruya yanıt veren Reiten, “LinkedIn buradaki, Türkiye’de ki vergi yükümlülüklerine uygun hareket ediyor. Zaten bu konuda çalışan bir ekibimiz var, ellerinden gelen çalışmayı yaparak ne kadar vergi ödenmesi gerekiyorsa bununla alakalı çalışmalar yürütüyor. Zaten o konuda da sonrasında benim söylediklerimi tamamlayacak olan ekip onlar olacaktır, ilgili verileri alacağız.” dedi. Bu açıklamadan yola çıkarak LinkedIn'in Türkiye'de yükümlü olduğu vergileri ödeyeceğini söyleyebiliriz.

Sahte hesapların yüzde 99'u engellendi

Reiten, yaptıkları çalışmalarla sahte hesapların önüne geçtiklerini ve 2020 verilerine göre sahte hesap girişimlerinin yüzde 99'unun durdurulduğunu dile getirerek, "Linkedln'in en nevi şahsına münhasır özelliği gerçek insanların temas kurmasını sağlamak. Sahte profilleri önlüyoruz." sözlerini sarf etti. Üyelerini sahte hesaplar ve zararlı içerikleri bildirmeleri için teşvik ettiklerini anlatan Reiten, "Amacımız açık ve net küresel politikalar benimsemek ve bu politikaların herkese uygulandığından emin olmak." ifadesini kullandı.

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