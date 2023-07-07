Alibaba, Midjourney'ye rakip yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucusunu tanıttı

Resim ve animasyon oluşturabiliyor
Alibaba Cloud Intelligence CTO'su Zhou Jingren "Tongyi Wanxiang'ın çıkışıyla birlikte, yüksek kaliteli üretken yapay zeka görüntüleri daha erişilebilir hale gelecek" dedi. Deneyimli yönetici bu modeli e-ticaret, oyun ve tasarımdan reklamcılığa kadar farklı sektörlerdeki işletmeler için yenilikçi yapay zeka sanatını ve yaratıcı ifadeyi teşvik eden bir model olarak görüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)