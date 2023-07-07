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    Alibaba, Midjourney'ye rakip yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucusunu tanıttı

    Çinli e-ticaret devi Alibaba, yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma teknolojisini tanıttı. Tongyi Wanxiang adlı sistem, DALL-E ve Midjourney gibi teknolojilerle rekabet edecek.
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    Alibaba yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucusunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Alibaba Cloud, işletmelerin daha üretken ve yaratıcı olmalarına yardımcı olmak için tasarlanan Tongyi Wanxiang adlı yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucusunu tanıttı. Şirketin metinden görüntüye (text to image) modeli Çin'deki kurumsal müşteriler tarafından test edilmek üzere kullanıma açıldı.
    Alibaba yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucusunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Mandarin dilinde "on binlerce görüntü" anlamına gelen Tongyi Wanxiang, Alibaba Cloud tarafından Şanghay'daki yıllık Dünya Yapay Zeka Konferansı sırasında duyuruldu. Çinlilerin bu teknoloji ile ABD merkezli DALL-E ve Midjourney gibi teknolojilerle rekabet etmesi bekleniyor.

    Alibaba yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucusunu tanıttı Tam Boyutta Gör

    Resim ve animasyon oluşturabiliyor

    Alibaba Cloud Intelligence CTO'su Zhou Jingren "Tongyi Wanxiang'ın çıkışıyla birlikte, yüksek kaliteli üretken yapay zeka görüntüleri daha erişilebilir hale gelecek" dedi. Deneyimli yönetici bu modeli e-ticaret, oyun ve tasarımdan reklamcılığa kadar farklı sektörlerdeki işletmeler için yenilikçi yapay zeka sanatını ve yaratıcı ifadeyi teşvik eden bir model olarak görüyor.

    Alibaba yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucusunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Alibaba tarafından yapılan basın açıklamasına göre Tongyi Wanxiang, doğal dilde verilen komutlardan suluboya ve yağlıboya tablolardan animasyon ve 3 boyutlu çizgi filmlere kadar görüntüler oluşturabiliyor. Yapay zeka modelinin Mandarin Çincesi ve İngilizce komutları anlayabildiğini belirtelim.
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    mk148a 1 gün önce

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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