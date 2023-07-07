Alibaba, Midjourney'ye rakip yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucusunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Alibaba Cloud, işletmelerin daha üretken ve yaratıcı olmalarına yardımcı olmak için tasarlanan Tongyi Wanxiang adlı yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucusunu tanıttı. Şirketin metinden görüntüye (text to image) modeli Çin'deki kurumsal müşteriler tarafından test edilmek üzere kullanıma açıldı.

Tam Boyutta Gör Mandarin dilinde "on binlerce görüntü" anlamına gelen Tongyi Wanxiang, Alibaba Cloud tarafından Şanghay'daki yıllık Dünya Yapay Zeka Konferansı sırasında duyuruldu. Çinlilerin bu teknoloji ile ABD merkezli DALL-E ve Midjourney gibi teknolojilerle rekabet etmesi bekleniyor.

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Resim ve animasyon oluşturabiliyor

Alibaba Cloud Intelligence CTO'su Zhou Jingren "Tongyi Wanxiang'ın çıkışıyla birlikte, yüksek kaliteli üretken yapay zeka görüntüleri daha erişilebilir hale gelecek" dedi. Deneyimli yönetici bu modeli e-ticaret, oyun ve tasarımdan reklamcılığa kadar farklı sektörlerdeki işletmeler için yenilikçi yapay zeka sanatını ve yaratıcı ifadeyi teşvik eden bir model olarak görüyor.

Tam Boyutta Gör Alibaba tarafından yapılan basın açıklamasına göre Tongyi Wanxiang, doğal dilde verilen komutlardan suluboya ve yağlıboya tablolardan animasyon ve 3 boyutlu çizgi filmlere kadar görüntüler oluşturabiliyor. Yapay zeka modelinin Mandarin Çincesi ve İngilizce komutları anlayabildiğini belirtelim.

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Alibaba yapay zeka tabanlı görüntü oluşturucusunu tanıttı