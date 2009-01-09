Little Big Planet (Playstation 3) inceleme videosu

İçinizdeki yaratıcılığı, Sackboy ile ortaya çıkarın. İsmi kadar küçük olmayan dev bir dünya bizleri bekliyor.

Platform: Playstation 3

Kendine özgü,sıradışı,eğlenceli ve yaratıcı, Little Big Planet’i anlatmak istediğimde aklıma gelen ilk kelimeler bunlar oldu. Playstation 3’ün E3 fuarlarında göğsünü gere gere tanıttığı, işte yaratıcılık budur dedirten oyunu Little Big Planet incelemesi ile karşınızda.

http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=