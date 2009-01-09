Little Big Planet (Playstation 3) inceleme videosu

Haber Editörü
İçinizdeki yaratıcılığı, Sackboy ile ortaya çıkarın. İsmi kadar küçük olmayan dev bir dünya bizleri bekliyor.
Platform: Playstation 3
Kendine özgü,sıradışı,eğlenceli ve yaratıcı, Little Big Planet’i anlatmak istediğimde aklıma gelen ilk kelimeler bunlar oldu. Playstation 3’ün E3 fuarlarında göğsünü gere gere tanıttığı, işte yaratıcılık budur dedirten oyunu Little Big Planet incelemesi ile karşınızda.
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
Bildiğiniz bi yer varsa linkini atabilir misiniz?
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Ama burda da yakında stokta diyor. :(
evet oynanabiliyor
Kesınlıkle oyun tarıhınde altın harflerle adı yazılmıs , bır cok yenılık kazandırmıs ve ınsanların ufkunu acıp oyun dunyasına yepyenı bır soluk getırmıs 7 den 70 e bay bayan,coluk cocuk demeden hıtap eden belkı de tek oyundur.
hayal gücüm daha bir hareketlendi :D