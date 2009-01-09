Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Little Big Planet (Playstation 3) inceleme videosu

10 yıl
318,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İçinizdeki yaratıcılığı, Sackboy ile ortaya çıkarın. İsmi kadar küçük olmayan dev bir dünya bizleri bekliyor.

Platform: Playstation 3

Kendine özgü,sıradışı,eğlenceli ve yaratıcı, Little Big Planet’i anlatmak istediğimde aklıma gelen ilk kelimeler bunlar oldu. Playstation 3’ün E3 fuarlarında göğsünü gere gere tanıttığı, işte yaratıcılık budur dedirten oyunu Little Big Planet incelemesi ile karşınızda.


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
monaakdeniz 7 yıl
Ya arkadaşlar Legonun Dino Serisi çıkacak diyorlar. Hiçbiryerde stokta göremedim.
Bildiğiniz bi yer varsa linkini atabilir misiniz?
Buradan ürünlere bakabilirsiniz. kertenpelex.com/...
Ama burda da yakında stokta diyor. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Muhabbeti olan kişilerle çok zevkli olucağını söylemek isterim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Frank Lapidus 7 yıl
ilk başta çok eğleniosun bir süre sonra kendini tekrar etmeye başliyo ve oynanmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
online olmadan da 2 kişilik oynanıo mu??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tuomir 8 yıl

DH Misafiri

online olmadan da 2 kişilik oynanıo mu??

evet oynanabiliyor

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
bu oyun çok harika en güzel bölüm son bölümü orda robot kılığındaki adamı öldürüyoruz:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YusufTimur 8 yıl
Arkadaşlar bu oyunu uzun zamandan beri alacağım hep araya başka oyunlar giriyor alamadım bir türlü de şimdi sormak istediğim oyundaki DLC'lerin hiçbirini satın almasak örneğin bir su eklentisi varmış bu eklentinin kullanılarak yapıldığı bölümleri oynayabilir miyiz online olarak ? Kısaca DLC satın almadan tüm online ortamda yapılmış haritaları oynayabilir miyiz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Crafty 8 yıl
BU OYUNDA KAYDETME YERİ WARMI YANİ Bİ YERDE KAYDEDİP DAHA SONRA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDEBİLİRMİYİZ BEN OYUNU ÇOK BEĞENDİM KESİN ALICAM DA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheMarjinaLs 9 yıl
Öncelikle video için teşekkür ederiz erdinç bey.İnceleme videosundan sonra oyunu alıp bir kaç ay sonra sattım , resmen bir yanım eksik kaldı sonra tekrar aldım ve çok eğlenceli bir şekilde oynuyorum , bu oyuna çocuk oyunu diyenlere üzülüyorum...Çevremdeki insanlarda dahil !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
previlla 9 yıl
Ben de ılk cıktıgı zamanlar alıp pek oynamadan 1 ay sonra satmıstım. Ne kadar yanlıs bı karar verdıgımı anlayıp gecenlerde artık satmamak uzere satın aldım.Kız arkadasım geldıgı zaman oynadıgımız favorı oyunumuz. Ayrıca kahvemı alıp haftada 2,3 saat kesınlıkle oynuyorum cunku sınırsız bır dunya ve bıtmeyen bı formu var oyunun.

Kesınlıkle oyun tarıhınde altın harflerle adı yazılmıs , bır cok yenılık kazandırmıs ve ınsanların ufkunu acıp oyun dunyasına yepyenı bır soluk getırmıs 7 den 70 e bay bayan,coluk cocuk demeden hıtap eden belkı de tek oyundur.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devcitybg 10 yıl
degisik bisey,..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
glazer 10 yıl
yaklaşık 1 aydır bu oyuna sahibim fakat hala kostümlerin rengini nasıl değiştiricem bilmiyorum
bilen varsa lütfen sölesin artık bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
polenhy 10 yıl
süper gerçekten detaylara bayıldım..
hayal gücüm daha bir hareketlendi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemsnt 10 yıl
Mükemmel inceleme ellerinize sağlık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John PHILIPS 10 yıl
woooooooooooooowww oyun süper ya insanın ps3 alası geliyo hemen:D cidden çocukluğumda oynadığım nintendo oyunları kadar zevkli göründü valla mekanlar karakter süper.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quatronic 10 yıl
inceleme için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fright 10 yıl
İnşallah yakın zamanda pc versiyonu çıkar da hemen alırım.Oyunun sitesinden oynanmış videolara baktım.Bence süper eğlenceli bir oyun.Mario style return. :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GameZero 10 yıl
pc versiyonu cıkması biraz zor nede olsa sony yapımı. neyse inceleme süper olmuş ps3 de keyiflee oynuyorum oyunu herkeze tavsiye ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 1 yıl
06:45
Oyuncuya özel mikrofon "ASUS ROG Strix Magnus" inceleme
8,9b izlenme · 1 yıl
07:25
Razer'dan PS4'e kulaklık | Razer Tiamat 2.2 v2 inceleme
8,6b izlenme · 1 yıl
09:51
Asus ZenFone 4 Max inceleme videosu: "Pil performansıyla öne çıkıyor"
12,3b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
17:44
Yok böyle kamera | Huawei Mate 10 Pro kamera testi vLog
28,7b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
21:47
HTC U11 satın alır mıydım? "Kullanım deneyimi ve inceleme"
26,1b izlenme · 1 yıl
14:25
Apple AirPods'a ciddi rakip "Sony WF-1000X" kutusundan çıkıyor
14,7b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
15:24
Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150
9b izlenme · 1 yıl
18:40
iPhone X'da neyi sevdik? neyi sevmedik? deneyim videosu
43,2b izlenme · 1 yıl
56:18
Samsung Galaxy S8+ detaylı inceleme: Kullanım deneyimlerimizle
22,8b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
12:36
Sandisk Extreme GO USB 3.1 Flaş Bellek inceleme
45,1b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim