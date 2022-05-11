Tam Boyutta Gör

Harley Davidson'ın tamamen elektrikli motosiklet markası LiveWire, kısa süre önce ikinci modelini görücüye çıkardı. S2 Del Mar adı verilen elektrikli motosiklet, ilk model olan LiveWire One'a göre daha küçük, daha hafif ve daha ucuz.

S2 Del Mar, şirketin patentli ARROW mimarisini kullanan ilk model olarak karşımıza çıkıyor. Batarya, motor, şarj ve kontrol sistemlerini kullanan bu mimaride güç aktarma sistemi şaside merkez bileşen görevi görüyor. 21700 formatındaki silindirik piller, merkezdeki batarya kutusu içerisinde yer alıyor. Şirket, ölçeklendirilebilir olan bu mimarinin gelecekteki diğer modellerde de kullanılacağını belirtiyor.

Elektrikli motosiklet 59.6 kW (80 hp) güç üretiyor. Bu da S2 Del Mar'ın 0-100 km/s süresinin 3,5 saniye veya altında olmasını sağlayacak. Ağırlığı ise 190 kg civarında ancak şu an geliştirme aşamasında olduğu için bu değer değişebilir. Sürüş menzili ise şehir içi kullanımda tek şarjla 160 km olarak açıklandı. Otoyol sürüşü için ise henüz bir değer paylaşılmadı.

Tesla, lityum, kobalt ve nikeli doğrudan madenlerden alıyor 15 sa. önce eklendi

S2 Del Mar'ın 100 adet üretilecek olan Launch Edition versiyonu 18 dakikada tükendi. Bu versiyonda yapımı 5 gün süren özel renk ve grafiklerin yanı sıra farklı tasarıma sahip 19 inç jantlar bulunuyor. Ayrıca gövde üzerinde 'Launch Edition' ve motosikletin seri numarası yazıyor. Üretimi sınırlı olan bu versiyon için 17,699 dolar fiyat biçilmiş. Standart versiyon ise 15,000 dolardan başlıyor.

Elektrikli motosiklette dahili GPS ve hücresel bağlantı da bulunuyor. Bu sayede OTA güncelleme desteğiyle özellikleri iyileştirilebilecek. Şirket, S2'nin altında konumlanacak S3 modeli için de çalışmaların başladığını duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

LiveWire, yeni elektrikli motosikleti S2 Del Mar'ı tanıttı