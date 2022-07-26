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    Logitech, Auro Colllection serisi PC oyun aksesuarlarını tanıttı

    Logitech, pembe renk ağırlıkta oyuncu aksesuarları (fare, klavye, kulaklık) serisi Aurora Collection’ı tanıttı. Şirket, oyun aksesuarlarının tasarımını kadın oyuncuların şekillendirdiğini belirtiyor.
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    logitech auro collection

    Logitech, kadınlara yönelik olacak şekilde tasarlanmış PC oyun aksesuarları serisini tanıttı. Logitech topluluğundaki kadın oyuncuların görüşleri alınarak rahatlık, ulaşılabilirlik ve oyunculuk üzerine geliştirilen Auro Collection’daki ürünler ilginç özelliklere sahip.

    Logitech G735 kablosuz oyun kulaklığı

    Logitech G735 kablosuz oyun kulaklığı, Logitech’in Blue VO!CE mikrofon teknolojisine sahip ilk G serisi oyun kulaklığı olma özelliğini taşıyor. Sesinizi değiştirebiliyor ve ayarları doğrudan kulaklığa kaydedebiliyorsunuz. Daha küçük kafa bandı, 2.4GHz kablosuz bağlantı ve 56 saate kadar pil ömrü (LED’ler kapalıyken) ile oyunculara rahatlık vaat ediyor. Ancak ilginç olarak Logitech’in benzer özelliklere üst seviye kulaklığı Pro X’ten çok daha pahalı.

    Logitech G735 kablosuz oyuncu kulaklığı

    Logitech G715 ve G713 oyun klavyesi

    Kablosuz ve kablolu bağlantı seçenekleriyle numpad'siz klavyeler G715 ve G713, her tuş ayrı ayrı ve tamamıyla RGB aydınlatması, çok yumuşak avuç içi dayama yeri ve GX mekanik tuş seçeneği sunuyor. 200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan G715, cihaza Bluetooth ve 2.4GHz dongle ile bağlanıyor ve tek şarjla 25 saate kadar kullanım sunuyor.

    Logitech G715 oyuncu klavyesi

    Logitech G705 kablosuz oyun faresi

    100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Logitech G705 kablosuz farenin küçük elleri oyuncular için tasarlandığı çok açık. 8200 DPI oyuncu sınıfı sensörle geliyor ve LED’ler açık 40 saate kadar pil ömrü sunuyor.

    Logitech G705 kablosuz oyuncu faresi

    Diğer Logitech oyun aksesuarları

    Logitech, bunların yanı sıra oyuncu ürünleri arasında pek görmediğimiz aksesuarları da tanıttı. 20 dolar fiyat etiketli kulak yastıkları, klavye tuş kapakları, renkli tuşlar, pembe ve neon renkte mikrofon, mousepad, G735 kulaklık ve G705 mouse için kılıf, tanıtılan diğer ürünler arasında.

    Logitech’in Aurora serisi oyuncu aksesuarları, toplamda 500 dolar fiyat etiketine sahip.

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