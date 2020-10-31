LoL temalı Logitech oyuncu ekipmanları geliyor

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İstikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüren oyuncu donanımları pazarında tematik iş birliklerinin de arttığını görüyoruz. Riot Games ve Logitech; tematik oyuncu ekipmanları için bir araya geliyor.

LoL temalı Logitech ürünleri

Riot Games ve Logitech arasında gerçekleştirilen uzun vadeli yeni iş birliği kapsamında LoL lisanslı oyuncu ekipmanları görmemiz mümkün olacak. İlk etapta Logitech’in mevcut oyuncu faresi, fare matı, kulak üstü kulaklığı ve kulak içi kulaklığı LoL tasarımında karşımıza çıkacak.

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Logitech G markası LoL oyunundaki sanal karakterlerin oluşturduğu K/DA müzik grubunu odağına alıyor. Yeni tasarımların estetikleri grubun çizgilerinden ilham alacak. Popüler grup daha önce de pek çok oyuncu ekipmanına ilham kaynağı olmuştu.

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Logitech G733 Lightspeed gecikmesiz ses iletebilen kablosuz RGB kulaklığı yeni serinin merkezinde yer alıyor. Kafa bandı ve dış kaplamalar K/DA çizgilerini yansıtırken 130$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Logitech K/DA G333 kulak içi kulaklık ilk olarak Oculus Quest için geliştirilmişti. Sonrasında biraz daha değiştirildi ve güçlendirildi. Her parçada iki ses sürücüsü yer alırken bir sürücü bass frekanslar diğer sürücü de orta ve yüksek frekansları alıyor. Logitech K/DA G333 için 50$ fiyat etiketi mevcut.

Logitech K/DA G304/G305 LIGHTSPEED kablosuz oyuncu faresi gecikmesiz aktarım yapan bağlantı teknolojisi, güçlü HERO optik sensörü ve 99 gram ağırlık değeri ile dikkat çekiyor. Fiyatı 60$.

Logitech K/DA G840 XL fare matı ise oldukça geniş bir yüzeye sahip ve yüzey üzerinde K/DA teması işlenmiş. Fare matı 50$ fiyat etiketine sahip. LoL aksesuarları ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. 2021 yılında ise global pazara açılacak.

https://www.techpowerup.com/274040/logitech-g-partners-with-riot-games-to-unveil-league-of-legends-co-branded-gaming-peripherals

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