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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LoL temalı Logitech oyuncu ekipmanları geliyor

    Riot Games ve Logitech arasında gerçekleştirilen uzun vadeli yeni iş birliği kapsamında; K/DA müzik grubunun çizgilerini yansıtan Logitech G ekipmanları geliştiriliyor.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LoL temalı Logitech oyuncu ekipmanları geliyor
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    İstikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüren oyuncu donanımları pazarında tematik iş birliklerinin de arttığını görüyoruz. Riot Games ve Logitech; tematik oyuncu ekipmanları için bir araya geliyor.

    LoL temalı Logitech ürünleri

    Riot Games ve Logitech arasında gerçekleştirilen uzun vadeli yeni iş birliği kapsamında LoL lisanslı oyuncu ekipmanları görmemiz mümkün olacak. İlk etapta Logitech’in mevcut oyuncu faresi, fare matı, kulak üstü kulaklığı ve kulak içi kulaklığı LoL tasarımında karşımıza çıkacak.

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    Logitech G markası LoL oyunundaki sanal karakterlerin oluşturduğu K/DA müzik grubunu odağına alıyor. Yeni tasarımların estetikleri grubun çizgilerinden ilham alacak. Popüler grup daha önce de pek çok oyuncu ekipmanına ilham kaynağı olmuştu.

    LoL temalı Logitech oyuncu ekipmanları geliyor
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    Logitech G733 Lightspeed gecikmesiz ses iletebilen kablosuz RGB kulaklığı yeni serinin merkezinde yer alıyor. Kafa bandı ve dış kaplamalar K/DA çizgilerini yansıtırken 130$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

    Logitech K/DA G333 kulak içi kulaklık ilk olarak Oculus Quest için geliştirilmişti. Sonrasında biraz daha değiştirildi ve güçlendirildi. Her parçada iki ses sürücüsü yer alırken bir sürücü bass frekanslar diğer sürücü de orta ve yüksek frekansları alıyor. Logitech K/DA G333 için 50$ fiyat etiketi mevcut.

    Logitech K/DA G304/G305 LIGHTSPEED kablosuz oyuncu faresi gecikmesiz aktarım yapan bağlantı teknolojisi, güçlü HERO optik sensörü ve 99 gram ağırlık değeri ile dikkat çekiyor. Fiyatı 60$.

    Logitech K/DA G840 XL fare matı ise oldukça geniş bir yüzeye sahip ve yüzey üzerinde K/DA teması işlenmiş. Fare matı 50$ fiyat etiketine sahip. LoL aksesuarları ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. 2021 yılında ise global pazara açılacak.



    https://www.techpowerup.com/274040/logitech-g-partners-with-riot-games-to-unveil-league-of-legends-co-branded-gaming-peripherals Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    4 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    9 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    23 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Logitech uzak durmak en iyisi. Zorunlu eskitme 2017 sonrası ürünlerin en fazla 2 yıl ömrü var.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    kanser temalı
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her ürüne bakıp sonra fiyatı aklımıza geliyor :)
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    Texassm0ke 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    mouse tasarımı güzel olmuş fakat fiyatı
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    Ambarad (Oğuz ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk defa bir ürüne "Ulan bunu da alamıyoruz" diye iç geçirmedim. Teşekkürler Logitech.
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