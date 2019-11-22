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    Londra’da inşa edilecek Citicape House binası, yılda sekiz ton karbon yakalayacak

    Sheppard Robson adlı mimarlık şirketinin Londra'da inşa edeceği bir bina sayesinde yılda sekiz ton karbon yakalanacağı ifade ediliyor. Citicape House isimli binanın inşaatı 2024 yılında tamamlanacak.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Londra’da inşa edilecek Citicape House binası, yılda sekiz ton karbon yakalayacak

    İngiltere merkezli mimarlık şirketi Sheppard Robson’un Londra’da inşa edeceği Citicape House isimli binayla ilgili detayları açıkladı. Karma yerleşke olarak tasarlanan bina; 382 odaya sahip beş yıldızlı bir otel, 10. katta açılacak bir gökyüzü barı, toplantı ile faaliyet alanı, spa ve restoran gibi özelliklere sahip olacak.  2024 yılında tamamlanması beklenen ve 3700 metre karelik bir alana inşa edilecek binanın en dikkat çeken yönü ise yukarıda saydığımız özellikleri değil.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmacılar, sıvı ve kir itme özelliği bulunan beton geliştirdi"

    Citicape House’u eşsiz kılacak özellik binanın ön cephesinde yer alacak. Sheppard Robson’a göre binanın ön cephesi “Avrupa’nın yaşayan en geniş duvarına” sahip olacak. Yaklaşık 400 bin bitkiyle kaplanacak ön cephe, böylece bölgenin havasının temiz kalmasına ve karbon emisyonlarının düşürülmesine katkı sağlayacak.

    Mimarlık şirketi yetkililerinin bahse konu tasarımla ilgili sözleri ise şöyle:

    3700 metre kare alana sahip ön cepheyi yeşille kaplayarak yılda sekiz ton karbon yakalamayı, altı ton oksijen üretmeyi ve bölgenin hava sıcaklığını üç ila beş derece arasında düşürmeyi planlıyoruz. Yeşil duvar, bölgenin havasının kalitesini de artıracak. Bu sayede, yılda 500 kg’a yakın partikül madde toplanacağını hesaplıyoruz.

    Londra’da inşa edilecek Citicape House binası, yılda sekiz ton karbon yakalayacak
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    Binanın 11. katında bir seyir terasının da bulunacağını ifade eden yetkililer, halka açık olacak bu alanın şirketin gelecekle ilgili planlarının bir göstergesi olacağını düşünüyor. Zira mimarlık şirketi, gelecekte çok daha fazla binada çatı bahçesi görmek istediğini ifade etmiş.



    https://www.inceptivemind.com/new-citicape-house-annually-capture-eight-tonnes-pollution/10173/ Yorum Yaz
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    Askaparta 5 sa.
    Bizimkiler duymasın, kalan ormanı da betona çevirip binalara birer saksı koyarlar.

    Zorlama olmuş gibi, o kadar bitkinin devamlılığını sağlamak zor. Masraf da cabası.
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    viper 6 sa.
    Karbon yakalamak icin bu kadar masrafa hic gerek yok.
    Iki (2) futbol sahasi büyüklügünde bir merada dogal kosullarda otlayan hayvanlar yillik 3-7 ton karbonun toprak altinda depolanmasini sagliyor (3-7 olmasinin sebebi iklim kosullari ve hayvan cinsine göre yakalanan karbon miktarinin degismesi).
    Enteresan olan ise bu rakama (3-7 ton karbon), dogalarinin bir parcasi olan gaz kacirmalari, yil boyunca yasayip sonunda et olarak islenmesi, nakliyesi ve tüketilmesi esnasinda olusan tüm karbon emisyonu dahil olmasidir. Yani yenilenebilir hayvancilik dünya üzerindeki sera gazi etkisini, beslenme bozukluklarini ve bozulan toprak kalitesini düzeltebilecek güctedir.
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