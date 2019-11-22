Londra’da inşa edilecek Citicape House binası, yılda sekiz ton karbon yakalayacak

İngiltere merkezli mimarlık şirketi Sheppard Robson’un Londra’da inşa edeceği Citicape House isimli binayla ilgili detayları açıkladı. Karma yerleşke olarak tasarlanan bina; 382 odaya sahip beş yıldızlı bir otel, 10. katta açılacak bir gökyüzü barı, toplantı ile faaliyet alanı, spa ve restoran gibi özelliklere sahip olacak. 2024 yılında tamamlanması beklenen ve 3700 metre karelik bir alana inşa edilecek binanın en dikkat çeken yönü ise yukarıda saydığımız özellikleri değil.

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Citicape House’u eşsiz kılacak özellik binanın ön cephesinde yer alacak. Sheppard Robson’a göre binanın ön cephesi “Avrupa’nın yaşayan en geniş duvarına” sahip olacak. Yaklaşık 400 bin bitkiyle kaplanacak ön cephe, böylece bölgenin havasının temiz kalmasına ve karbon emisyonlarının düşürülmesine katkı sağlayacak.

Mimarlık şirketi yetkililerinin bahse konu tasarımla ilgili sözleri ise şöyle:

“3700 metre kare alana sahip ön cepheyi yeşille kaplayarak yılda sekiz ton karbon yakalamayı, altı ton oksijen üretmeyi ve bölgenin hava sıcaklığını üç ila beş derece arasında düşürmeyi planlıyoruz. Yeşil duvar, bölgenin havasının kalitesini de artıracak. Bu sayede, yılda 500 kg’a yakın partikül madde toplanacağını hesaplıyoruz.”

Tam Boyutta Gör

Binanın 11. katında bir seyir terasının da bulunacağını ifade eden yetkililer, halka açık olacak bu alanın şirketin gelecekle ilgili planlarının bir göstergesi olacağını düşünüyor. Zira mimarlık şirketi, gelecekte çok daha fazla binada çatı bahçesi görmek istediğini ifade etmiş.

https://www.inceptivemind.com/new-citicape-house-annually-capture-eight-tonnes-pollution/10173/