Lotus'un yeni elektrikli araç şarj cihazı 5 dk şarjla 142 km menzil sağlıyor

Tam Boyutta Gör İlerleyen sürüçte elektriklileşme yolunda yeni adımlar atacak olan marka, bunun öncesinde tüketicinin menzil kaygısını kırmak için yeni şarj istasyonunu duyurdu.

Çinli otomotiv devi Geely çatısı altında faaliyet gösteren İngiliz marka, 450 kW maksimum şarj gücüne sahip sıvı soğutmalı DC şarj ünitesi geliştirdi. Eletre R modeli ele alındığında, söz konusu şarj cihazı ile sadece 5 dakika civarında 142 kilometre menzil elde edilebiliyor. 350 kW hızlı şarj desteğine sahip bir otomobilin bu cihaz ile yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması 20 dakika sürüyor.

Lotus'un geliştirdiği bir diğer çözüm de sıvı soğutmalı güç kabini. Modüler bir yapıya sahip olan güç kabininin otoyollardaki şarj istasyonları gibi yüksek enerji gerektiren alanlar için son derece uyumlu olduğu belirtiliyor. Söz konusu cihazın 480 kW'a kadar yükselen güç çıkışıyla pazardaki en iyi gücü sunduğu ifade ediliyor.

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Son çözüm ise yine sıvı soğutmalı bir şarj cihazı. Söz konusu cihaz, yukarıda bahsi geçen güç kabini ile kullanıldığında dört aracı aynı anda şarj edebiliyor. Bu cihaz da tüm elektrikli araç sürücülerinin ihtiraçlarını karşılayabilmek adına 600 A maksimum çıkış sağlıyor.

Lotus'un hızlı şarj çözümleri halihazırda Çin'de uygulanmaya başladı. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki kurulumlara ise 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren başlanacak.

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Lotus'un yeni EV şarj cihazı 5 dk şarjla 142 km menzil sağlıyor