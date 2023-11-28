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    Lotus'un yeni elektrikli araç şarj cihazı 5 dk şarjla 142 km menzil sağlıyor

    2028 itibarıyla sadece elektrikli otomobil satan bir marka haline gelmeyi hedefleyen Lotus, Eletre ve Emeya adını verdiği SUV ve sedan modelleriyle ilk adımı atmıştı.
    Lotus'un yeni EV şarj cihazı 5 dk şarjla 142 km menzil sağlıyor Tam Boyutta Gör
    İlerleyen sürüçte elektriklileşme yolunda yeni adımlar atacak olan marka, bunun öncesinde tüketicinin menzil kaygısını kırmak için yeni şarj istasyonunu duyurdu.

    Çinli otomotiv devi Geely çatısı altında faaliyet gösteren İngiliz marka, 450 kW maksimum şarj gücüne sahip sıvı soğutmalı DC şarj ünitesi geliştirdi. Eletre R modeli ele alındığında, söz konusu şarj cihazı ile sadece 5 dakika civarında 142 kilometre menzil elde edilebiliyor. 350 kW hızlı şarj desteğine sahip bir otomobilin bu cihaz ile yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması 20 dakika sürüyor.

    Lotus'un geliştirdiği bir diğer çözüm de sıvı soğutmalı güç kabini. Modüler bir yapıya sahip olan güç kabininin otoyollardaki şarj istasyonları gibi yüksek enerji gerektiren alanlar için son derece uyumlu olduğu belirtiliyor. Söz konusu cihazın 480 kW'a kadar yükselen güç çıkışıyla pazardaki en iyi gücü sunduğu ifade ediliyor.

    Son çözüm ise yine sıvı soğutmalı bir şarj cihazı. Söz konusu cihaz, yukarıda bahsi geçen güç kabini ile kullanıldığında dört aracı aynı anda şarj edebiliyor. Bu cihaz da tüm elektrikli araç sürücülerinin ihtiraçlarını karşılayabilmek adına 600 A maksimum çıkış sağlıyor.

    Lotus'un hızlı şarj çözümleri halihazırda Çin'de uygulanmaya başladı. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki kurulumlara ise 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren başlanacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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