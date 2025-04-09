Love, Death & Robots'un 4. sezonundan ilk fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Her bölümünde farklı bir animasyon ekibi tarafından hazırlanmış, farklı bir bilim-kurgu hikâyesini ekrana taşıyan animasyon dizisi Love, Death & Robots, bu yaz 4. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Yine "aşk, ölüm ve robotlar" teması üzerinden ilerleyen hikâyeler anlatacak olan dizinin merakla beklenen yeni sezonu, 15 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Yayın tarihi yaklaşan 4. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, dün gece yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.

Animasyon Predator filminden ilk fragman yayınlandı 15 sa. önce eklendi

Love, Death & Robots 4. Sezon, 15 Mayıs'ta Ekrana Gelecek

Tim Miller (Deadpool) ve David Fincher (Fight Club) öncülüğünde hazırlanan Love, Death & Robots'un 4. sezonu toplam 10 bölümden oluşacak. Yayınlanan bu ilk fragmana bakılırsa bilim-kurgu türünün yanı sıra yine korku ve komedi türlerinden beslenen bölümler de göreceğiz.

Yeni sezonun bölümlerini hazırlayan yönetmenler ve animasyon stüdyoları henüz açıklanmış değil. Ancak dizi mayıs ayında izleyici ile buluşacağı için bu bilgilerin de çok yakında ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.