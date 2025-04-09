Love, Death & Robots'un 4. sezonundan ilk fragman geldi

Yayın tarihi yaklaşan 4. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, dün gece yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.
Love, Death & Robots 4. Sezon, 15 Mayıs'ta Ekrana Gelecek
Tim Miller (Deadpool) ve David Fincher (Fight Club) öncülüğünde hazırlanan Love, Death & Robots'un 4. sezonu toplam 10 bölümden oluşacak. Yayınlanan bu ilk fragmana bakılırsa bilim-kurgu türünün yanı sıra yine korku ve komedi türlerinden beslenen bölümler de göreceğiz.
Yeni sezonun bölümlerini hazırlayan yönetmenler ve animasyon stüdyoları henüz açıklanmış değil. Ancak dizi mayıs ayında izleyici ile buluşacağı için bu bilgilerin de çok yakında ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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