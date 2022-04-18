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    Anlık Bildirim

    Marvel'ın merakla beklenen yeni filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk video geldi

    Marvel evreninin en çok beklenen filmlerinden biri olan Thor serisinin yeni filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk video paylaşıldı.                               
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    Marvel filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk video geldi
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    Disney'in yarattığı Marvel Sinematik Evreni'nin yeni dönemi bildiğiniz gibi Black Widow ile başladı. Bu yeni dönemde en çok merak edilen filmlerden biri de şüphesiz Thor serisinin yeni filmi Thor: Love and Thunder. Geçtiğimiz saatlerde de Thor: Love and Thunder'dan ilk video paylaşıldı.

    Videoya baktığımızda Thor'un son filmdeki kilolarından kurtulmaya çalıştığını ve Guardians of The Galaxy ekibini görüyoruz. Ayrıca görsel açıdan film bir hayli tatmin edecek gibi duruyor. Birbirinden farklı atmosfere sahip birkaç farklı bölgeyi videoda görebiliyoruz.

    Thor: Love and Thunder'ın vizyon tarihi ise 8 Temmuz 2022. Filmin şu an için oyuncu kadrosu şöyle: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Sean Gunn, Karen Gillan, Matt Damon ve Russell Crowe. Daha önce yapılan açıklamalara göre bu filmi Endgame büyüklüğünde olacak ve Marvel'ın en iyi filmlerinden biri olacak. Umuyoruz ki bu beklentiyi film karşılayabilir.

    Thor: Love and Thunder Teaser

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    thor, marvel ve
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