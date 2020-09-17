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    LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi hakkında yeni açıklama

    Bakan Kurum, LPG'li araçlarla ilgili yaptığı yeni açıklamada "LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz" dedi.
    31 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi hakkında yeni açıklama

    Türkiye, LPG'li araç kullanımı konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. LPG sistemlerinin güvenliği konusunda önemli bir ilerleme kaydedilmesine rağmen bu araçlar hala AVM ve kapalı otoparklara giriş yapamıyor.

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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz yıl yapmış olduğu açıklamada LPG'li araçlar için kapalı otopark yasağının kalkacağını ve bunun için yönetmelik yayımlanacağını duyurmuştu. Kurum, söz konusu araçların kapalı AVM otoparkına girişi hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

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    Katıldığı canlı yayında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, "Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek." şeklinde konuştu.

    LPG'li araçların Avrupa Birliği tarafından belirlenen ‘ECER 67.01' standardına uygun ekipmanlarla donatıldığını belirten uzmanlar, AB üyesi ülkelerde ve Türkiye'de aynı güvenlik testlerine tabi tutulan araçların Avrupa'da kapalı otoparkları kullanabilirken ülkemizde yasağa takılmalarının yanlış olduğunu ve bu sorunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğinin altını çiziyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Zeen (Burak kaya) 14 dk.
    en önemli farkıda kapattık çok şükür.



    150 binlik arabamla Km de 25 kuruş yakma keyfi devamkeeeee :P
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