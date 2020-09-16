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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Hyundai i30 N'den ilk görüntü geldi

    Makyajlı Hyundai i30 N, yeni sekiz ileri çift kavramalı şanzıman (N DCT) seçeneği ve selefine kıyasla hafiflemesini sağlayan 19 inç çaplı jantlarıyla dikkat çekecek.
    31 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Hyundai i30 N'den ilk görüntü geldi
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    Bu yılın başında makyajlı i30'u görücüye çıkaran Hyundai şimdi de performanslı i30 N üzerindeki örtüyü kaldırmaya hazırlanıyor. Koreli marka makyajlı Hyundai i30 N'in ilk görüntülerini paylaştı.

    Yayımlanan ipucu görsellerine baktığımızda makyajlı i30 N'in yenilenen tasarımını görebiliyoruz. Temelde güncel i30 ailesinin diğer üyelerine benzeyen performanslı modelin ön bölümü beklendiği gibi daha agresif bir tasarıma sahip. Ön yüzü domine eden genişletilmiş ızgara, büyük hava girişleri, V şekilli LED gündüz farlarına sahip aydınlatmalar ve kırmızı detaylarla bezeli ön lip, makyajlı i30 N'in dikkat çeken detayları arasında.

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    Makyajlı Hyundai i30 N'de 19 inç çaplı jantlar dikkat çekiyor. Modele özel olarak tasarlanan bu jantlar, makyajlı modelin güncel i30 N'e kıyasla 14 kg hafiflemesini sağlamış. Arka tarafta ise yine V şekilli detaylara sahip yeni stoplar, siyah renkli bagaj spoyleri, büyük yuvarlak egzoz çıkışları ve onlara ev sahipliği yapan büyük agresif difüzör göze çarpıyor.

    Makyajlı Hyundai i30 N'den ilk görüntü geldi
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    Makyajlı Hyundai i30 N, kardeşi Veloster N'de kullanılan sekiz ileri çift kavramalı şanzımanla (N DCT) tercih edilebilecek. Böylelikle Avrupa'da bu şanzımanla tercih edilebilen ilk Hyundai modeli olacak. N DCT'de sürüşü daha keyifli hale getirmeyi amaçlayan çeşitli modlar bulunuyor. Turboşarjın 20 saniye boyunca motora azami basınç uygulamasını sağlayarak azami torku artıran "N Grin Shift" özelliği de bunlardan biri.

    Makyajlı Hyundai i30 N, 271 beygir güç üreten 2.0 litre turbo dört silindirli motordan güç almaya devam ediyor. Şirket, performanslı modelle alakalı diğer detayların yakında paylaşılacağını açıkladı.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mahmut_emmi 19 dk. (düzenlendi)
    bize gelmeyecek, gelse de asla alamayacağımız bir model. 2.0 lt 271 hp az olmuş. Golf R, Leon cupra ve Civic Type-R a göre güçsüz kalacak.
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