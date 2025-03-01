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    Anlık Bildirim

    Yeni Star Wars üçlemesine dair ilk detaylar paylaşıldı; Ana hikaye devam edecek

    Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy, Star Wars serisine dair gelecek planlarını paylaştı. Hem Simon Kinberg'in hazırladığı yeni üçlemeye, hem de Ryan Gosling'li filme dair yeni detaylar paylaşıldı.
    Star Wars Tam Boyutta Gör
    Lucasfilm'in başından ayrılacağı öne sürülen Kathleen Kennedy, basında geniş yer bulan bu haberlerin gündeme taşınması üzerine Deadline'a bir röportaj verdi. Bu röportajda gelecek planları hakkında açıklamalarda bulunan Kathleen Kennedy, bununla birlikte hazırlık aşamasındaki Star Wars projelerine dair de yeni detaylar paylaştı.

    Çıkan haberlerin aksine emekliye ayrılma gibi bir planı olmadığını ve ölene kadar film yapmaya devam edeceğini söyleyen Kathleen Kennedy, diğer yandan Lucasfilm'deki görevini başkasına devretmek için hazırlık yaptıklarını doğruladı. Ama şimdilik bir yere gitmediğini ve yeni projelere odaklanmaya devam ettiğini belirtti.

    Yeni Üçleme, Star Wars: Episode IX'ın Sonrasında Geçecek

    Kennedy'nin bu röportajda bahsini geçirdiği projelerde biri de Simon Kinberg (X-Men: First Class)öncülüğünde hazırlanan yeni Star Wars üçlemesi oldu. Bu projenin hızla ilerlediğini, hatta Kinberg'ün senaryoyu yazmaya başladığını söyleyen Lucasfilm başkanı, muhtemelen haziran ayı gibi bu senaryoyu teslim alacaklarını belirtti. Kennedy ayrıca bunun bir spin-off projesi olmadığını, ana hikâyeyi ileri taşıyacağını açıkladı. Deadline'ın daha önce paylaştığı bilgilerde de bu yeni üçlemenin Episode 10-11-12 olacağı ve Skywalker destanını sürdüreceği belirtilmişti. Şimdi Kennedy'nin açıklamaları bunu büyük ölçüde doğrulamış oldu.

    Simon Kinberg'ün yeni üçlemesi gibi Shawn Levy (Deadpool & Wolverine)'nin hazırladığı yeni film de Episode XI'un sonrasında geçecek. Tek filmlik bir hikâye anlatacak bu film, Episode IX'un 6-7 yıl sonrasında geçecek. Bu filmin başrolünde ünlü oyuncu Ryan Gosling yer alacak.

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