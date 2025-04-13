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    Star Wars evreninde geçen bir korku filmi hazırlanıyor

    Lucasfilm, Star Wars serisini sürpriz bir yöne götürebilir. Andor'un yaratıcısı olarak tanınan Tony Gilroy, Star Wars evreninde geçen bir korku filmi üzerinde çalışıldığını açıkladı.
    Star Wars Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Marvel ve Star Wars artık sadece sinemayla sınırlı değil. Filmlerin yanı sıra Disney+ platformu için de bu evrenlerde geçen diziler hazırlanıyor. Bu serilerle bağlantılı işlerin giderek artması, tekrara düşme tehlikesini de arttırıyor. Bu yüzden Disney bu işleri mümkün olduğunca çeşitlendirmeye çalışıyor. Nitekim son dönemde Marvel tarafında komedi ve korku gibi türlerden beslenen yapımlar gördük. Görünen o ki Disney önümüzdeki dönemde Star Wars serisi için de benzer bir yol izlemeyi planlıyor.

    Tony Gilroy, Korku Türünde Bir Star Wars Filmi Hazırlandığını Syöledi

    Andor dizisinin yaratıcısı olan Tony Gilroy, bu hafta katıldığı bir etkinlikte Star Wars'un geleceğine dair ilginç açıklamalarda bulundu. Andor'dan sonra Star Wars evreninde ne gibi bir projeye imza atmak isteyeceği sorulan Gilroy, bu soruya şakayla karışık cevap verdi ve Star Wars evreninde geçen bir sit-com ya da korku filmi çekmek istediğini söyledi. Buraya kadar ciddiye alınacak pek bir şey yok. Ancak Gilroy burada durmadı ve korku filmi fikrine atıfta bulunarak "Onu zaten yapıyorlar. Sanırım şu anda hazırlık aşamasında." dedi.

    Son yıllarda çıkan Star Wars filmlerinin hayal kırıklığı yaratması seriyi çok daha kırılgan hâle getirdi. Bu yüzden Disney'in sinema tarafında böylesine büyük bir riske girmesi pek olası görünmüyor. Ancak Disney+ tarafında bu tarz deneysel bir işe imza atılabilir. Örneğin Marvel, "special" olarak kategorize edilen TV filmi benzeri yapımlarla bu tür denemelerde bulunmuştu. Şimdi Star Wars için de bu tarz special'ların çekilmesi korku gibi farklı türlerin de denenmesine zemin hazırlayabilir.

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    V
    vixx 2 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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