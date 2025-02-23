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    Captain America: Brave New World gişedeki ikinci haftasında çakıldı

    Aldığı kötü yorumlardan sonra gişedeki performansı merak konusu olan Captain America: Brave New World, gişedeki ikinci haftasında tam anlamıyla çakıldı; Zarar etme yolunda ilerliyor.
    Captain America: Brave New World Tam Boyutta Gör
    14 Şubat'ta gösterime giren yeni Kaptan Amerika filmi Captain America: Brave New World, gişedeki ilk haftasında nispeten başarılı bir performans sergiledi. Ancak filmin hem eleştirmenlerden hem de izleyicilereden düşük puanlar alması, sonraki haftalarda gişe rakamlarının çok daha düşük kalacağını düşündürdü. Nitekim öyle de oldu. Captain America: Brave New World gişedeki ikinci haftasında tam anlamıyla çakıldı.

    Captain America: Brave New World, Marvel'ı Zarara Uğratacak

    Filmin ikinci hafta sonundaki hasılatı ilk hafta sonuna kıyasla yüzde 68 düştü ki bu bir MCU filmi için pek alışık olmadığımız bir tablo. Daha önce Brave New World'den daha büyük düşüş yaşayan sadece iki MCU filmi olmuştu. Onlar da The Marvels ve Ant-Man and the Wasp: Quantumania'ydı. Her iki film de günün sonunda Marvel'ı zarara uğrattı. Bu noktada yeni Kaptan Amerika filminin de aynı kaderi paylaşması kaçınılmaz görünüyor.

    Captain America: Brave New World'ün dünya genelindeki hasılatı bugün itibarıyla 289.4 milyon dolarda. Bu hafta yaşanan düşüşe bakılırsa filmin gişede 500 milyon doları bulması bile sürpriz olur. Bu da yeni Kaptan Amerika filminin Marvel'ı gişede zarara uğratacı anlamına geliyor. Çünkü en iyimser hesaplamalarda bile filmin kâra geçmesi için 550-600 milyon dolar hasılat yapması gerekeceği söyleniyor. Prodüksiyona yakın kaynaklar ise bu rakamın daha çok 750 milyon dolar civarında olduğunu belirtiyor. Brave New World'ün bu rakamlara ulaşması ise neredeyse imkânsız görünüyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 2 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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