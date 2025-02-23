Captain America: Brave New World gişedeki ikinci haftasında çakıldı

Captain America: Brave New World, Marvel'ı Zarara Uğratacak
Filmin ikinci hafta sonundaki hasılatı ilk hafta sonuna kıyasla yüzde 68 düştü ki bu bir MCU filmi için pek alışık olmadığımız bir tablo. Daha önce Brave New World'den daha büyük düşüş yaşayan sadece iki MCU filmi olmuştu. Onlar da The Marvels ve Ant-Man and the Wasp: Quantumania'ydı. Her iki film de günün sonunda Marvel'ı zarara uğrattı. Bu noktada yeni Kaptan Amerika filminin de aynı kaderi paylaşması kaçınılmaz görünüyor.
Captain America: Brave New World'ün dünya genelindeki hasılatı bugün itibarıyla 289.4 milyon dolarda. Bu hafta yaşanan düşüşe bakılırsa filmin gişede 500 milyon doları bulması bile sürpriz olur. Bu da yeni Kaptan Amerika filminin Marvel'ı gişede zarara uğratacı anlamına geliyor. Çünkü en iyimser hesaplamalarda bile filmin kâra geçmesi için 550-600 milyon dolar hasılat yapması gerekeceği söyleniyor. Prodüksiyona yakın kaynaklar ise bu rakamın daha çok 750 milyon dolar civarında olduğunu belirtiyor. Brave New World'ün bu rakamlara ulaşması ise neredeyse imkânsız görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.