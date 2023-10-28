Lüks aile arabası Lucid Air Sapphire drag yarışında pist rekoru kırdı

Kaliforniya'da Sonoma yarış pistinde drag yarışına katılan Collins çeyrek milde 8.989 saniyelik dereceyle pist rekoru kırdı. Bu çok önemli bir rekor çünkü daha önceleri sadece drag yarışları için özel olarak üretilmiş araçlar 10 saniyenin altına inebiliyordu. 2000'lerin başında ise McLaren F1'le dahi bu derecelere ulaşmak mümkün değildi. Daha sonradan süper spor otomobiller 10 saniyenin altına inmeye başladı. Wikipedia'ya göre çeyrek mili 10 saniyenin altında gidebilen 12 seri üretim araç bulunuyor. 9 saniyenin altına inebilen tek araç ise Rimac Nevera. Aile sedanı olarak üretilen 5 kişilik bir otomobilin süper spor otomobilleri geçerek 9 saniyenin altına inebilmesi çok büyük bir başarı.
Lucid Air Sapphire bu başarısını 1.234 beygir gücündeki üç motoruna borçlu. 0-97 km/s hızlanması 1.89 saniye olan otomobil 330 km/s son hıza sahip. Aracın menzili ise 687 kilometre. Ağustos ayında rezervasyonları alınmaya başlanan otomobilin satış fiyatı 250 bin dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.