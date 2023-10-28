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    Lüks aile arabası Lucid Air Sapphire drag yarışında pist rekoru kırdı

    Lüks aile arabası Lucid Air Sapphire drag yarışında süper spor otomobilleri geride bırakarak pist rekoru kırdı. Çeyrek mili 8.9 saniye kateden aracın rekor videosu haberimizde.
    Lucid Air Sapphire drag yarışında pist rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların ne kadar güçlü olduğunu, çabucak ve kesintisiz bir biçimde hızlanabildiklerini biliyoruz. Top Gear'dan tanıdığımız Ben Collins, Lucid Air Sapphire ile bu seviyeyi ayrı bir yere taşıyor.

    Kaliforniya'da Sonoma yarış pistinde drag yarışına katılan Collins çeyrek milde 8.989 saniyelik dereceyle pist rekoru kırdı. Bu çok önemli bir rekor çünkü daha önceleri sadece drag yarışları için özel olarak üretilmiş araçlar 10 saniyenin altına inebiliyordu. 2000'lerin başında ise McLaren F1'le dahi bu derecelere ulaşmak mümkün değildi. Daha sonradan süper spor otomobiller 10 saniyenin altına inmeye başladı. Wikipedia'ya göre çeyrek mili 10 saniyenin altında gidebilen 12 seri üretim araç bulunuyor. 9 saniyenin altına inebilen tek araç ise Rimac Nevera. Aile sedanı olarak üretilen 5 kişilik bir otomobilin süper spor otomobilleri geçerek 9 saniyenin altına inebilmesi çok büyük bir başarı.

    Lucid Air Sapphire bu başarısını 1.234 beygir gücündeki üç motoruna borçlu. 0-97 km/s hızlanması 1.89 saniye olan otomobil 330 km/s son hıza sahip. Aracın menzili ise 687 kilometre. Ağustos ayında rezervasyonları alınmaya başlanan otomobilin satış fiyatı 250 bin dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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