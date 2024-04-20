Lucid Air Sapphire, drag yarışında Tesla Model S Plaid'in rekorunu kırdı

Lucid'in üç motorlu elektrikli spor sedanı Lucid Air Sapphire, 1234 beygirlik gücüyle piyasadaki en hızlı otomobillerden biri. 0-97 km/h hızlanması 1.89 saniye olan araç, 330 km/h son hıza ulaşabiliyor. Rakibi Tesla Model S Plaid de Lucid gibi üç motora sahip ve toplamda 1020 beygir güç üretebiliyor.
Çeyrek mili 9 saniyenin altında katetmeyi başardı
Çeyrek millik drag yarışında en hızlı modifiye edilmemiş dört kapılı sedanın rekorunun sahibi, 9.246 saniyelik bir süre ile Tesla Model S Plaid'di. Lucid Air Sapphire ise 9 saniyenin altına inerek 8.930 saniyelik dereceyle rekoru ele geçirmeyi başardı. Dragtimes tarafından kaydedilen sürüş videosunda, Lucid'in 0-97 km/h hıza 1.7 saniyede ulaşabildiği görülüyor. Drag modunda elde edilen bu değer fabrika verisinin bile ötesinde.
Lüks spor aile otomobili Lucid Air Sapphire, tek şarj ile 687 kilometre yol gidebiliyor. Aracın ABD'deki satış fiyatıysa 249 bin dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)