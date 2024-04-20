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    Lucid Air Sapphire, drag yarışında Tesla Model S Plaid'in rekorunu kırdı

    Lucid Air Sapphire, drag yarışında Tesla Model S Plaid'in rekorunu kırarak, en hızlı dört kapılı sedan ünvanını ele geçirdi. Lucid, çeyrek mil yarışında 9 saniyenin altına inmeyi başardı.
    Lucid Air Sapphire drag yarışında Tesla Model S'in rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    Lucid Air Sapphire, drag yarışında Tesla Model S Plaid'in rekorunu kırarak, modifiye edilmemiş en hızlı dört kapılı sedan ünvanını ele geçirdi.

    Lucid'in üç motorlu elektrikli spor sedanı Lucid Air Sapphire, 1234 beygirlik gücüyle piyasadaki en hızlı otomobillerden biri. 0-97 km/h hızlanması 1.89 saniye olan araç, 330 km/h son hıza ulaşabiliyor. Rakibi Tesla Model S Plaid de Lucid gibi üç motora sahip ve toplamda 1020 beygir güç üretebiliyor.

    Çeyrek mili 9 saniyenin altında katetmeyi başardı

    Çeyrek millik drag yarışında en hızlı modifiye edilmemiş dört kapılı sedanın rekorunun sahibi, 9.246 saniyelik bir süre ile Tesla Model S Plaid'di. Lucid Air Sapphire ise 9 saniyenin altına inerek 8.930 saniyelik dereceyle rekoru ele geçirmeyi başardı. Dragtimes tarafından kaydedilen sürüş videosunda, Lucid'in 0-97 km/h hıza 1.7 saniyede ulaşabildiği görülüyor. Drag modunda elde edilen bu değer fabrika verisinin bile ötesinde.

    Lüks spor aile otomobili Lucid Air Sapphire, tek şarj ile 687 kilometre yol gidebiliyor. Aracın ABD'deki satış fiyatıysa 249 bin dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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