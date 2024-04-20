Lucid Air Sapphire, drag yarışında Tesla Model S Plaid'in rekorunu kırdı

Tam Boyutta Gör Lucid Air Sapphire, drag yarışında Tesla Model S Plaid'in rekorunu kırarak, modifiye edilmemiş en hızlı dört kapılı sedan ünvanını ele geçirdi.

Lucid'in üç motorlu elektrikli spor sedanı Lucid Air Sapphire, 1234 beygirlik gücüyle piyasadaki en hızlı otomobillerden biri. 0-97 km/h hızlanması 1.89 saniye olan araç, 330 km/h son hıza ulaşabiliyor. Rakibi Tesla Model S Plaid de Lucid gibi üç motora sahip ve toplamda 1020 beygir güç üretebiliyor.

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Çeyrek mili 9 saniyenin altında katetmeyi başardı

Çeyrek millik drag yarışında en hızlı modifiye edilmemiş dört kapılı sedanın rekorunun sahibi, 9.246 saniyelik bir süre ile Tesla Model S Plaid'di. Lucid Air Sapphire ise 9 saniyenin altına inerek 8.930 saniyelik dereceyle rekoru ele geçirmeyi başardı. Dragtimes tarafından kaydedilen sürüş videosunda, Lucid'in 0-97 km/h hıza 1.7 saniyede ulaşabildiği görülüyor. Drag modunda elde edilen bu değer fabrika verisinin bile ötesinde.

Lüks spor aile otomobili Lucid Air Sapphire, tek şarj ile 687 kilometre yol gidebiliyor. Aracın ABD'deki satış fiyatıysa 249 bin dolar.

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Lucid Air Sapphire drag yarışında Tesla Model S'in rekorunu kırdı