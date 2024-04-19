Xiaomi SU7 satışları beklenenden 5 kat daha yüksek gerçekleşti

- Xiamo, beklediğinden çok otomobil sattı
- Xiaomi SU7 özellikleri
- Xiaomi SU7 Pro özellikleri
- Xiaomi SU7 Max özellikleri
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Xiamo, beklediğinden çok otomobil sattı
Xiaomi, Porsche'den tasarım ipuçları alan otomobilini geçtiğimiz ayın sonlarında piyasaya sürerek, Tesla'nın Model 3’üne karşı ciddi bir rakip haline gelmişti. Xiaomi SU7, Model 3'ün Çin'deki baz modelinden 4.000 dolar daha ucuz olarak piyasaya adım atmıştı. Teknoloji devi aracın üç farklı modelini tüketicilerin beğenisine sunmuştu: Xiaomi SU7 (29.900 dolar), SU7 Pro (34.000 dolar) ve SU7 Max (41.500 dolar).
Xiaomi ilk 24 saat içinde 90.000 adedi aşkın kesin satış gerçekleştirmiş olması firmanın tüketici elektroniği dünyasındaki felsefesini otomobillere sorunsuz bir şekilde aktarmış olduğunu gösteriyor. Öte yandan firmanın bu satışları teslimata dönüştürmesi biraz daha sürecek. Xiaomi, 3 Nisan’da 5.000 araçla sınırlı olan "Founder's Edition" versiyonlarının satışına başlarken daha yeni yeni standart versiyonun teslimatlarına geçti.
Xiaomi'nin standart versiyonunun teslimatlarını 12 gün öne çekerken Max modellerinin teslimatına bu ay, Pro modellerinin teslimatına ise Mayıs ayı sonunda başlamayı planlıyor. Yeni siparişlerdeki tahmini teslimat süreleri ise onlarca hafta ilerisini gösteriyor. Bununla birlikte Xiaomi, SU7 modellerinde net gelir elde etmeyi düşünmüyor, tam tersine firma muhtemelen zarar edeceklerinin farkında. Ancak Xiaomi’nin buradaki kayıpları sübvanse edecek derinlikte bir cebi bulunuyor.
Xiaomi SU7 özellikleri
- 700 km CLTC menzili
- 73,6 kWh BYD LFP Blade batarya
- 400V mimarisi (486V)
- 15 dakikada 350 km menzil
- RWD, 220 kW (295 hp) güç, 400 Nm tork, tek motor
- 0-100km/s hızlanması 5,28 saniye, 210 km/s azami hız
- Xiaomi Pilot Pro ADAS
- 215.900 yuan (29.900 dolar)
Xiaomi SU7 Pro özellikleri
- 830 km CLTC menzili
- 94,3 kWh CATL Shenxing batarya (LFP)
- 400V mimarisi (486V)
- RWD, 220 kW (295 hp), 400 Nm tork
- 245.900 yuan (34.000 dolar)
Xiaomi SU7 Max özellikleri
- 800 km CLTC menzil
- 101 kWh CATL Qilin (NMC) batarya
- 800V mimarisi (871V)
- 15 dakikada 510 km menzil
- Xiaomi Pilot Max ADAS
- AWD, 495 kW (663 hp) güç, 838 Nm tork, çift motor
- 0-100km/s hızlanması 2,78 saniye, 265 km/s azami hız
- 299.900 yuan (41.500 dolar)
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)