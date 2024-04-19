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    Xiaomi SU7 satışları beklenenden 5 kat daha yüksek gerçekleşti

    Xiaomi CEO’su Lei Jun yaptığı açıklamada, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobilinin satışlarının beklenenden 3-5 kat daha fazla olduğunu belirtti.
    Xiaomi SU7 satışları beklenenden 5 kat daha yüksek gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda ilk elektrikli otomobilini Çin pazarında piyasaya sürmüştü. Firmanın ilk modeli olan Xiaomi SU7 sedanın özelleştirilmiş versiyonlarını da teslim etmeye başladı. Öte yandan Xiaomi CEO’su Lei Jun yaptığı açıklamada SU7 satışlarının beklenenden 3-5 kat daha fazla olduğunu belirtirken bu durumun Xiaomi yöneticilerini sevindirdiğini söyledi.

    Xiamo, beklediğinden çok otomobil sattı

    Xiaomi, Porsche'den tasarım ipuçları alan otomobilini geçtiğimiz ayın sonlarında piyasaya sürerek, Tesla'nın Model 3’üne karşı ciddi bir rakip haline gelmişti. Xiaomi SU7, Model 3'ün Çin'deki baz modelinden 4.000 dolar daha ucuz olarak piyasaya adım atmıştı. Teknoloji devi aracın üç farklı modelini tüketicilerin beğenisine sunmuştu: Xiaomi SU7 (29.900 dolar), SU7 Pro (34.000 dolar) ve SU7 Max (41.500 dolar).

    Xiaomi ilk 24 saat içinde 90.000 adedi aşkın kesin satış gerçekleştirmiş olması firmanın tüketici elektroniği dünyasındaki felsefesini otomobillere sorunsuz bir şekilde aktarmış olduğunu gösteriyor. Öte yandan firmanın bu satışları teslimata dönüştürmesi biraz daha sürecek. Xiaomi, 3 Nisan’da 5.000 araçla sınırlı olan "Founder's Edition" versiyonlarının satışına başlarken daha yeni yeni standart versiyonun teslimatlarına geçti.

    Xiaomi'nin standart versiyonunun teslimatlarını 12 gün öne çekerken Max modellerinin teslimatına bu ay, Pro modellerinin teslimatına ise Mayıs ayı sonunda başlamayı planlıyor. Yeni siparişlerdeki tahmini teslimat süreleri ise onlarca hafta ilerisini gösteriyor. Bununla birlikte Xiaomi, SU7 modellerinde net gelir elde etmeyi düşünmüyor, tam tersine firma muhtemelen zarar edeceklerinin farkında. Ancak Xiaomi’nin buradaki kayıpları sübvanse edecek derinlikte bir cebi bulunuyor.

    Xiaomi SU7 özellikleri

    Xiaomi SU7 satışları beklenenden 5 kat daha yüksek gerçekleşti Tam Boyutta Gör

    • 700 km CLTC menzili
    • 73,6 kWh BYD LFP Blade batarya
    • 400V mimarisi (486V)
    • 15 dakikada 350 km menzil
    • RWD, 220 kW (295 hp) güç, 400 Nm tork, tek motor
    • 0-100km/s hızlanması 5,28 saniye, 210 km/s azami hız
    • Xiaomi Pilot Pro ADAS
    • 215.900 yuan (29.900 dolar)

    Xiaomi SU7 Pro özellikleri

    Xiaomi SU7 satışları beklenenden 5 kat daha yüksek gerçekleşti Tam Boyutta Gör

    • 830 km CLTC menzili
    • 94,3 kWh CATL Shenxing batarya (LFP)
    • 400V mimarisi (486V)
    • RWD, 220 kW (295 hp), 400 Nm tork
    • 245.900 yuan (34.000 dolar)

    Xiaomi SU7 Max özellikleri

    Xiaomi SU7 satışları beklenenden 5 kat daha yüksek gerçekleşti Tam Boyutta Gör

    • 800 km CLTC menzil
    • 101 kWh CATL Qilin (NMC) batarya
    • 800V mimarisi (871V)
    • 15 dakikada 510 km menzil
    • Xiaomi Pilot Max ADAS
    • AWD, 495 kW (663 hp) güç, 838 Nm tork, çift motor
    • 0-100km/s hızlanması 2,78 saniye, 265 km/s azami hız
    • 299.900 yuan (41.500 dolar)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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