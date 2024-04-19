Xiaomi SU7 satışları beklenenden 5 kat daha yüksek gerçekleşti

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda ilk elektrikli otomobilini Çin pazarında piyasaya sürmüştü. Firmanın ilk modeli olan Xiaomi SU7 sedanın özelleştirilmiş versiyonlarını da teslim etmeye başladı. Öte yandan Xiaomi CEO’su Lei Jun yaptığı açıklamada SU7 satışlarının beklenenden 3-5 kat daha fazla olduğunu belirtirken bu durumun Xiaomi yöneticilerini sevindirdiğini söyledi.

Xiamo, beklediğinden çok otomobil sattı

Xiaomi, Porsche'den tasarım ipuçları alan otomobilini geçtiğimiz ayın sonlarında piyasaya sürerek, Tesla'nın Model 3’üne karşı ciddi bir rakip haline gelmişti. Xiaomi SU7, Model 3'ün Çin'deki baz modelinden 4.000 dolar daha ucuz olarak piyasaya adım atmıştı. Teknoloji devi aracın üç farklı modelini tüketicilerin beğenisine sunmuştu: Xiaomi SU7 (29.900 dolar), SU7 Pro (34.000 dolar) ve SU7 Max (41.500 dolar).

Xiaomi ilk 24 saat içinde 90.000 adedi aşkın kesin satış gerçekleştirmiş olması firmanın tüketici elektroniği dünyasındaki felsefesini otomobillere sorunsuz bir şekilde aktarmış olduğunu gösteriyor. Öte yandan firmanın bu satışları teslimata dönüştürmesi biraz daha sürecek. Xiaomi, 3 Nisan’da 5.000 araçla sınırlı olan "Founder's Edition" versiyonlarının satışına başlarken daha yeni yeni standart versiyonun teslimatlarına geçti.

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Xiaomi'nin standart versiyonunun teslimatlarını 12 gün öne çekerken Max modellerinin teslimatına bu ay, Pro modellerinin teslimatına ise Mayıs ayı sonunda başlamayı planlıyor. Yeni siparişlerdeki tahmini teslimat süreleri ise onlarca hafta ilerisini gösteriyor. Bununla birlikte Xiaomi, SU7 modellerinde net gelir elde etmeyi düşünmüyor, tam tersine firma muhtemelen zarar edeceklerinin farkında. Ancak Xiaomi’nin buradaki kayıpları sübvanse edecek derinlikte bir cebi bulunuyor.

Xiaomi SU7 özellikleri

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700 km CLTC menzili

73,6 kWh BYD LFP Blade batarya

400V mimarisi (486V)

15 dakikada 350 km menzil

RWD, 220 kW (295 hp) güç, 400 Nm tork, tek motor

0-100km/s hızlanması 5,28 saniye, 210 km/s azami hız

Xiaomi Pilot Pro ADAS

215.900 yuan (29.900 dolar)

Xiaomi SU7 Pro özellikleri

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830 km CLTC menzili

94,3 kWh CATL Shenxing batarya (LFP)

400V mimarisi (486V)

RWD, 220 kW (295 hp), 400 Nm tork

245.900 yuan (34.000 dolar)

Xiaomi SU7 Max özellikleri

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800 km CLTC menzil

101 kWh CATL Qilin (NMC) batarya

800V mimarisi (871V)

15 dakikada 510 km menzil

Xiaomi Pilot Max ADAS

AWD, 495 kW (663 hp) güç, 838 Nm tork, çift motor

0-100km/s hızlanması 2,78 saniye, 265 km/s azami hız

299.900 yuan (41.500 dolar)

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Xiaomi SU7 satışları beklenenden 5 kat daha yüksek gerçekleşti