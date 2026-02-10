Giriş
    Toyota ve Çinli firmadan iş birliği: Elektrikli bZ4X robotaksi oluyor

    Toyota ve Pony.ai iş birliğiyle geliştirilen bZ4X tabanlı robotaksiler Çin’de seri üretime girdi. Bu yıl binden fazla araç yollara çıkacak, Pony.ai filosu 3.000 adedi aşacak.

    Toyota ve Çinli firmadan iş birliği: bZ4X robotaksi oluyor
    Toyota'nın tamamen elektrikli modeli bZ4X, şimdiye kadar markanın yüzünü pek güldürmedi. Ancak Çinli robotaksi şirketi Pony.ai, Toyota ile iş birliği yaparak bZ4X'i temel alan robotaksilerin seri üretimine başladı. Bu yıl Pony.ai filosu için 1.000’den fazla aracın üretilmesi planlanıyor.

    Toyota ve Pony.ai'den robotaksi hamlesi

    bZ4X, 2022 yılında piyasaya çıkmıştı. 2025 yazında gerçekleştirilen teknik güncelleme kapsamında araç; revize edilmiş elektrikli akslar ve güç elektroniğinde silikon karbür (SiC) yarı iletken kullanımı gibi önemli iyileştirmeler aldı. Standart olarak 163 kW'lık bir elektrik motoruna sahip olan bZ4X, çift motorlu ve daha güçlü bir versiyonla da sunuluyor.

    Çin’de üretime giren robotaksi versiyonu ise küresel pazara yönelik bZ4X’lerin üretildiği Japonya’daki Motomachi fabrikasında değil, Toyota’nın Çinli üretici GAC ile ortak girişimi olan GAC Toyota tarafından üretiliyor. Guangzhou’da, GAC’ın genel merkezinin bulunduğu bölgede yer alan bu tesis, robotaksi üretiminin merkezi konumunda.

    Toyota ve Çinli firmadan iş birliği: bZ4X robotaksi oluyor Tam Boyutta Gör
    Toyota, 2020 yılında Pony.ai’ye 400 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. 2023’te ise taraflar, GAC Toyota’nın Toyota markalı bataryalı elektrikli araçlar üretmesi ve bu araçların Pony.ai tarafından Seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle donatılması amacıyla ortak bir girişim kurarak iş birliğini daha da derinleştirdi. Bugün seri üretime geçilmesiyle birlikte bu vizyon somut hale gelmiş oldu. Üretilen elektrikli araçlar, Pony.ai’nin PonyPilot+ adlı robotaksi ağ platformunda hizmet verecek.

    Bu yıl GAC Toyota tarafından üretilecek 1.000’den fazla robotaksi, kademeli olarak Çin’in birinci seviye şehirleri olan Guangzhou, Pekin, Şanghay ve Shenzhen’de ticari operasyona alınacak. Bu genişleme sayesinde Pony.ai’nin robotaksi filosunun yıl sonuna kadar 3.000 aracın üzerine çıkması hedefleniyor.

    Araçlar, Pony.ai’nin en güncel yedinci nesil (Gen-7) otonom sürüş sistemiyle donatılıyor. Şirketin açıklamasına göre sistemin temel bileşenleri tamamen otomotiv standartlarına uygun ve önceki nesle kıyasla otonom sürüş sisteminin malzeme maliyetleri yüzde 70 oranında düşürülmüş durumda. Robotaksilerde toplam 34 sensör bulunuyor: 9 LiDAR, 14 kamera ve 4 adet milimetre dalga radarı. Bu sensör paketi, 360 derece çevresel algılama ve 650 metreye kadar uzun menzilli tespit imkânı sağlıyor.

    şimdi
