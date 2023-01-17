M2 Pro ve M2 Max çipli yeni Apple MacBook Pro (2023) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Bir süre önce Apple’ın yeni MacBook Pro modellerini tanıtacağı ortaya çıkmıştı. Apple çok kısa bir süre önce resmen yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini duyurdu. Aynı zamanda yeni MacBook Pro’ların Türkiye fiyatı da açıklandı.

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2023 MacBook Pro Türkiye fiyatı

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Apple’ın 2023 model yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’ları aynı zamanda firmanın yeni M2 Pro ve M2 Max işlemcilileri ile birlikte geliyor. Yeni MacBook Pro’lar an itibariyle Türkiye fiyatları da açıklanmış durumda. Her iki model de 24 Ocak Salı gününden itibaren satışa sunulacak.

14 inç MacBook Pro M2 Pro: 49.999 TL

16 inç MacBook Pro M2 Pro: 62.499 TL

14 inç MacBook Pro M2 Max: 77.499 TL

16 inç MacBook Pro M2 Max: 87.499 TL

Yeni MacBook Pro özellikleri

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Yonga : Apple M2 Pro ve M2 Max çip

: Apple M2 Pro ve M2 Max çip CPU : 12 çekirdekli CPU

: 12 çekirdekli CPU GPU : 38 çekirdekli GPU

: 38 çekirdekli GPU Ekran : 14 inç ve 16 inç Liquid Retina XDR ekran

: 14 inç ve 16 inç Liquid Retina XDR ekran Bellek : 96 GB’a kadar RAM

: 96 GB’a kadar RAM Depolama : 8 TB’a kadar SSD

: 8 TB’a kadar SSD Kablosuz Bağlantı : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Pil Ömrü: 22 saate kadar

M2 Pro veya M2 Max çipe sahip yeni MacBook Pro’lar önceki nesle oranla önemli performans artışlarıyla birlikte geliyor. Apple'a göre yeni M2 Pro çipi M1 Pro’ya göre yüzde 20 daha fazla performans sunuyor. 10 ve 12 çekirdekli seçeneğe sahip olan M2 Pro çipi ayrıca yüzde 30’a kadar da daha güçlü bir grafik performansı sunuyor. Öte yandan üst düzey M2 Max çipi ise sekiz adede kadar yüksek performanslı ve dört adede kadar yüksek verimli çekirdeğe sahip geliştirilmiş 12 çekirdekli bir tasarım sunuyor. Bu çip, M1 Max çipten %20'ye kadar daha hızlı performans sunuyor ve toplamda 38 GPU çekirdeği barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Her iki yeni MacBook Pro modeli de, en üst düzey M2 Max çip ile yapılandırıldığında artık 96 GB'a kadar RAM sunuluyor. Karşılaştırmak gerekirse, önceki modeller M1 Max çipli üst konfigürasyonda 64 GB'a kadar bellek kapasitesi veriyordu. Dizüstü bilgisayarlar, önceki nesilden farklı olarak 8 TB'a kadar SSD depolama ile artık yapılandırılabiliyor.

Yeni MacBook Pro modelleri, 6 GHz bandında daha hızlı kablosuz bağlantı ve daha düşük gecikme süresi sağlayan Wi-Fi 6E ile birlikte gelmekte. Önceki 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri, 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında çalışan Wi-Fi 6 ile sınırlıydı. Her iki yeni MacBook Pro modelindeki yükseltilmiş bir HDMI bağlantı noktası bulunuyor ve 60 Hz'de 8K veya 240 Hz'de 4K çözünürlüğe sahip harici ekran desteğini getiriyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yeni 16 inç MacBook Pro'nun şarj başına 22 saate kadar pil ömrüne sahip olduğunu ve bunun bir Mac'teki en uzun pil ömrü olduğunu söylüyor. Yeni 14 inçlik model ise 18 saate kadar pil ömrü vadediyor. Bu, Apple'ın teknik özelliklerine göre önceki nesle kıyasla her model için fazladan bir saatlik pil ömrü anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni MacBook Pro modelleri, önceki nesil ile aynı tasarıma sahipken, çentikli Liquid Retina XDR ekran, Touch ID özellikli ve arkadan aydınlatmalı Magic Keyboard, üç Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir SD kart yuvası, bir 3,5 mm kulaklık girişi, şarj için MagSafe 3, bir 1080p FaceTime HD kamera ve bir altı hoparlörlü ses sistemi her iki yeni MacBook Pro modelinde kendilerine yer buluyor.

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