Uygun fiyatlı Eufy X10 Pro Omni robot süpürge duyuruldu

Tam Boyutta Gör Robot süpürgeler, gelişen teknoloji ile birlikte çok uçuk fiyatlara doğru gidiyor. Kullanıcıya kolaylık sağlayan gelişmiş teknolojiler fiyatları rahatlıkla 1000$ üzerine çıkarıyor. Anker Eufy ise rekabetçi bir fiyatla geliyor.

Eufy X10 Pro Omni özellikleri ve fiyatı

CES 2024 fuarında görücüye çıkan Anker Eufy X10 Pro Omni robot süpürgede adeta yok yok. Ön kısımda ana fırçası olan süpürgenin arka kısmında ise çift mop yer alıyor. 8000Pa emiş gücü ile hayvan tüylerini bile kolayca toplayabiliyor.

Roborock S8 Max Ultra ve S8 Max V Ultra tanıtıldı 8 sa. önce eklendi

100’den fazla nesneyi tanıyabilen süpürge halılarda mop fırçaları 12mm yükseltebiliyor. Mobilya köşelerini ise çok daha verimli temizliyor. Omni Station şarj merkezi ise oldukça dikkat çekici. Toz haznesini boşaltıyor, su haznesini dolduruyor ve mopları buharla temizliyor. Kullanıcının 60 gün boyunca toz torbasına, 10 gün boyunca su tankına dokunmasına gerek kalmıyor. Eufy X10 Pro Omni robot süpürge 800$ fiyat etiketi ile satılacak.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.