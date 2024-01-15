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    Uygun fiyatlı Eufy X10 Pro Omni robot süpürge duyuruldu

    Eufy X10 Pro Omni robot süpürge çift mop, otomatik yükselme, 8000Pa emiş gücü, süpürgeyi temizleyen boşaltma istasyonu gibi özellikleri uygun bir fiyata sunuyor. 
    Eufy X10 Pro Omni özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Robot süpürgeler, gelişen teknoloji ile birlikte çok uçuk fiyatlara doğru gidiyor. Kullanıcıya kolaylık sağlayan gelişmiş teknolojiler fiyatları rahatlıkla 1000$ üzerine çıkarıyor. Anker Eufy ise rekabetçi bir fiyatla geliyor.

    Eufy X10 Pro Omni özellikleri ve fiyatı

    CES 2024 fuarında görücüye çıkan Anker Eufy X10 Pro Omni robot süpürgede adeta yok yok. Ön kısımda ana fırçası olan süpürgenin arka kısmında ise çift mop yer alıyor. 8000Pa emiş gücü ile hayvan tüylerini bile kolayca toplayabiliyor.

    100’den fazla nesneyi tanıyabilen süpürge halılarda mop fırçaları 12mm yükseltebiliyor. Mobilya köşelerini ise çok daha verimli temizliyor. Omni Station şarj merkezi ise oldukça dikkat çekici. Toz haznesini boşaltıyor, su haznesini dolduruyor ve mopları buharla temizliyor. Kullanıcının 60 gün boyunca toz torbasına, 10 gün boyunca su tankına dokunmasına gerek kalmıyor. Eufy X10 Pro Omni robot süpürge 800$ fiyat etiketi ile satılacak.

    Eufy X10 Pro Omni tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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