Uygun fiyatlı Eufy X10 Pro Omni robot süpürge duyuruldu

Eufy X10 Pro Omni özellikleri ve fiyatı
CES 2024 fuarında görücüye çıkan Anker Eufy X10 Pro Omni robot süpürgede adeta yok yok. Ön kısımda ana fırçası olan süpürgenin arka kısmında ise çift mop yer alıyor. 8000Pa emiş gücü ile hayvan tüylerini bile kolayca toplayabiliyor.
100’den fazla nesneyi tanıyabilen süpürge halılarda mop fırçaları 12mm yükseltebiliyor. Mobilya köşelerini ise çok daha verimli temizliyor. Omni Station şarj merkezi ise oldukça dikkat çekici. Toz haznesini boşaltıyor, su haznesini dolduruyor ve mopları buharla temizliyor. Kullanıcının 60 gün boyunca toz torbasına, 10 gün boyunca su tankına dokunmasına gerek kalmıyor. Eufy X10 Pro Omni robot süpürge 800$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.