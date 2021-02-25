MacBook Pro'lar, SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına tekrar kavuşuyor

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2016 yılında Apple, MacBook serisinden HDMI bağlantı noktasını ve SD kart yuvasını kaldırdı.Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu senenin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen MacBook Pro'ların 2015 modellerine benzer bir HDMI bağlantı noktası ve bir SD kart yuvası ile donatılacağını söylüyor.

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MacBook Pro'lara HDMI ve SD kart girişi geri geliyor

Kuo'ya göre Apple, tasarım ve özelliklerde önemli değişiklikler içeren en az iki yeni MacBook Pro planlıyor. Kritik değişikliklerden bazıları, bir SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasının dahil edilmesi olacak. SD Kart yuvası özelliği ilk olarak geçen ay Bloomberg'den Mark Gurman tarafından ortaya çıkarıldı.

Kuo, Apple'ın 2021 MacBook Pro'larda Touch Bar'ı kaldıracağını, MagSafe şarj teknolojisini geri getireceğini söylüyor. Apple'ın 2021 MacBook Pro serisi büyük olasılıkla 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki boyutta gelecek ve seride, geçtiğimiz yıl kullanımına başlanılan M1 işlemcilerin yükseltilmiş bir versiyonuna yer verilmesi bekleniyor.

Yeni tasarım ve özellik değişikliklerinin bir sonucu olarak Kuo, genel MacBook sevkiyatlarının 2021'de yıllık % 25 - % 30 arasında büyümesini ve 20 milyon adede ulaşmasını bekliyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/23/macbook-pro-will-regain-sd-card-reader-and-hdmi-port-in-2021-kuo-says

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