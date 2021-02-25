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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MacBook Pro'lar, SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına tekrar kavuşuyor

    Yapılan araştırmalara göre ortaya çıkan son raporlar, bu yıl piyasaya sürülecek iki MacBook Pro modelinde eskiye dönüş yapılarak SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına yer verileceğini gösteriyor
    25 Şubat 2021, 02:00 (2 gün)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    5

    MacBook Pro'lar, SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına tekrar kavuşuyor
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    2016 yılında Apple, MacBook serisinden HDMI bağlantı noktasını ve SD kart yuvasını kaldırdı.Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu senenin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen MacBook Pro'ların 2015 modellerine benzer bir HDMI bağlantı noktası ve bir SD kart yuvası ile donatılacağını söylüyor.

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    Ayrıca Bkz. "Apple, Apple Car için birkaç LiDAR tedarikçisiyle görüşmeler yapıyor"

    MacBook Pro'lara HDMI ve SD kart girişi geri geliyor

    Kuo'ya göre Apple, tasarım ve özelliklerde önemli değişiklikler içeren en az iki yeni MacBook Pro planlıyor. Kritik değişikliklerden bazıları, bir SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasının dahil edilmesi olacak. SD Kart yuvası özelliği ilk olarak geçen ay Bloomberg'den Mark Gurman tarafından ortaya çıkarıldı.

    Kuo, Apple'ın 2021 MacBook Pro'larda Touch Bar'ı kaldıracağını, MagSafe şarj teknolojisini geri getireceğini söylüyor. Apple'ın 2021 MacBook Pro serisi büyük olasılıkla 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki boyutta gelecek ve seride, geçtiğimiz yıl kullanımına başlanılan M1 işlemcilerin yükseltilmiş bir versiyonuna yer verilmesi bekleniyor.

    Yeni tasarım ve özellik değişikliklerinin bir sonucu olarak Kuo, genel MacBook sevkiyatlarının 2021'de yıllık % 25 - % 30 arasında büyümesini ve 20 milyon adede ulaşmasını bekliyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/23/macbook-pro-will-regain-sd-card-reader-and-hdmi-port-in-2021-kuo-says Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1-2 tane de usb type-a serpistirseler :D
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    Altyazar 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ulan adamlar iki girs ekliyor, %30 artis bekliyor, inavosyon karsiiim
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cezager 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu macbooktan benim kadar çeken yoktur bıktım illallah ettim ama mecbur ios geliştiriyoruz alıyoruz ama hala 2011 macbook umu özlerim. 2015 de iyiydi sonrası gerçekten bıktırdı her şeyiyle beni.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar daha önce kaldırdıkları iki portu geri getiriyorlar ve buna tasarım, yenilik, özellik denilip haber yapılıyor. Gerçekten enteresan.
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Eşeği önce kaybettirip sonra bulduruyorlar.
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1-2 tane de usb type-a serpistirseler :D
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple işte ya 😁
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    Altyazar 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ulan adamlar iki girs ekliyor, %30 artis bekliyor, inavosyon karsiiim
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