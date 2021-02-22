Apple, Apple Car için birkaç LiDAR tedarikçisiyle görüşmeler yapıyor

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Bloomberg'in haberine göre teknoloji devi Apple, Apple Car için LiDAR teknolojisi konusunda birçok tedarikçiyle görüşmeler yapıyor. LiDAR, kendi kendine sürüş yeteneklerine yardımcı olmak için bir Apple Car'ın çevresindeki diğer cisimleri algılamasına yardımcı olacak

Ayrıca Bkz. "Apple, 6G teknolojisini geliştirme konusunda hızlı adımlar atmaya devam ediyor"

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Otonom araçlar için önemli teknoloji: LiDAR

Otonom araçlar için önemli bir konumda yer alan LiDAR sensörleri, aracın nesnelerden, insanlardan ve diğer araçlardan uzaklığını belirlemek için kullanılıyor. iPad Pro ve iPhone 12 Pro cihazlarında, hem artırılmış gerçeklik hem de fotoğrafçılıkta büyük iyileştirmeler sağlaması amacıyla LiDAR sensörlerine yer verildi.

Bloomberg'e göre Apple, yeni nesil donanım üzerinde çalışan birkaç LiDAR tedarikçisiyle konuşuyor. Raporda ayrıca, Apple'ın otonom araçlar için gerekli yazılımların çoğunu kendi bünyesinde geliştirdiği belirtildi.

Bloomberg'in gönderisinde: "Apple Inc., ilk binek aracının geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı olan konuya aşina olan kişilere göre, çok sayıda sürücüsüz araba sensörü tedarikçisiyle LiDAR olarak bilinen sensörler için görüşmelerde bulunuyor. Kaliforniya merkezli teknoloji devi, bir arabanın bilgisayarının çevresini "görmesine" olanak tanıyan bu lazer tabanlı sensörler için bir dizi potansiyel tedarikçi ile aktif görüşmelerde bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Bloomberg, ayrıca Apple Car'ın en az beş yıl uzakta olduğuna dair önceki raporları yineledi.

https://appleinsider.com/articles/21/02/19/apple-talking-to-multiple-lidar-suppliers-for-self-driving-car-tech

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