Apple, Apple Car için birkaç LiDAR tedarikçisiyle görüşmeler yapıyor

Bloomberg'in haberine göre teknoloji devi Apple, Apple Car için LiDAR teknolojisi konusunda birçok tedarikçiyle görüşmeler yapıyor. LiDAR, kendi kendine sürüş yeteneklerine yardımcı olmak için bir Apple Car'ın çevresindeki diğer cisimleri algılamasına yardımcı olacak
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Otonom araçlar için önemli teknoloji: LiDAR
Otonom araçlar için önemli bir konumda yer alan LiDAR sensörleri, aracın nesnelerden, insanlardan ve diğer araçlardan uzaklığını belirlemek için kullanılıyor. iPad Pro ve iPhone 12 Pro cihazlarında, hem artırılmış gerçeklik hem de fotoğrafçılıkta büyük iyileştirmeler sağlaması amacıyla LiDAR sensörlerine yer verildi.
Bloomberg'e göre Apple, yeni nesil donanım üzerinde çalışan birkaç LiDAR tedarikçisiyle konuşuyor. Raporda ayrıca, Apple'ın otonom araçlar için gerekli yazılımların çoğunu kendi bünyesinde geliştirdiği belirtildi.
Bloomberg'in gönderisinde: "Apple Inc., ilk binek aracının geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı olan konuya aşina olan kişilere göre, çok sayıda sürücüsüz araba sensörü tedarikçisiyle LiDAR olarak bilinen sensörler için görüşmelerde bulunuyor. Kaliforniya merkezli teknoloji devi, bir arabanın bilgisayarının çevresini "görmesine" olanak tanıyan bu lazer tabanlı sensörler için bir dizi potansiyel tedarikçi ile aktif görüşmelerde bulunuyor." ifadeleri yer aldı.
Bloomberg, ayrıca Apple Car'ın en az beş yıl uzakta olduğuna dair önceki raporları yineledi.
https://appleinsider.com/articles/21/02/19/apple-talking-to-multiple-lidar-suppliers-for-self-driving-car-tech Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok
gezgin köle aracı
bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen
Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?