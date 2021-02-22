Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Apple Car için birkaç LiDAR tedarikçisiyle görüşmeler yapıyor

    Apple, Apple Car'da kullanacağı LiDAR sensörleri için şirket dışı tedarikçilere güveniyor. Şirket, son çıkan haberlere göre birkaç tedarikçi ile görüşmeler yürütüyor.
    22 Şubat 2021, 21:30 (2 sa.)
    277
    7
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Apple, Apple Car için birkaç LiDAR tedarikçisiyle görüşmeler yapıyor
    Tam Boyutta Gör

    Bloomberg'in haberine göre teknoloji devi Apple, Apple Car için LiDAR teknolojisi konusunda birçok tedarikçiyle görüşmeler yapıyor. LiDAR, kendi kendine sürüş yeteneklerine yardımcı olmak için bir Apple Car'ın çevresindeki diğer cisimleri algılamasına yardımcı olacak

    Ayrıca Bkz. "Apple, 6G teknolojisini geliştirme konusunda hızlı adımlar atmaya devam ediyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Volkswagen CEO'su: Yaklaşan Apple Car'dan korkmuyoruz

    Otonom araçlar için önemli teknoloji: LiDAR

    Otonom araçlar için önemli bir konumda yer alan LiDAR sensörleri, aracın nesnelerden, insanlardan ve diğer araçlardan uzaklığını belirlemek için kullanılıyor. iPad Pro ve iPhone 12 Pro cihazlarında, hem artırılmış gerçeklik hem de fotoğrafçılıkta büyük iyileştirmeler sağlaması amacıyla LiDAR sensörlerine yer verildi.

    Bloomberg'e göre Apple, yeni nesil donanım üzerinde çalışan birkaç LiDAR tedarikçisiyle konuşuyor. Raporda ayrıca, Apple'ın otonom araçlar için gerekli yazılımların çoğunu kendi bünyesinde geliştirdiği belirtildi.

    Bloomberg'in gönderisinde: "Apple Inc., ilk binek aracının geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı olan konuya aşina olan kişilere göre, çok sayıda sürücüsüz araba sensörü tedarikçisiyle LiDAR olarak bilinen sensörler için görüşmelerde bulunuyor. Kaliforniya merkezli teknoloji devi, bir arabanın bilgisayarının çevresini "görmesine" olanak tanıyan bu lazer tabanlı sensörler için bir dizi potansiyel tedarikçi ile aktif görüşmelerde bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

    Bloomberg, ayrıca Apple Car'ın en az beş yıl uzakta olduğuna dair önceki raporları yineledi.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/19/apple-talking-to-multiple-lidar-suppliers-for-self-driving-car-tech Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 6 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 6 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 7 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aydinsukru (Aydın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    99.999 usd fiyat yaz şimdiden
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İphone pro max 512gb 30 binse, buda 3m falan olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 43 dk. Perseverance'ın Mars'a inişinden 4K video geldi: İşte inanılmaz anlar 57 dk. IKEA ürünlerine HomeKit desteği genişliyor 1 sa. Rol yapma oyunu Hero Craft, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 1 sa. Microsoft Word'e akıllı metin tahmincisi geliyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple, Apple Car için birkaç LiDAR tedarikçisiyle görüşmeler yapıyor Sonraki Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir 3 sa. Microsoft'tan büyük bir Bethesda etkinliği geliyor 3 sa. Netflix'ten yeni Sherlock dizisi geliyor: The Irregulars 3 sa. Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne gireceğini kısmen doğruladı 4 sa. The Walking Dead'in 10. sezonun yeni bölümünden iki yeni sahne paylaşıldı 4 sa. Beş silindirli motora sahip Cupra Formentor VZ5 tanıtıldı 5 sa. Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat 5 sa. Steam'in bir sonraki oyun festivalinin tarihi belli oldu 5 sa. Apple, yeni Mac mini'lerdeki pembe piksel sorununa çözüm arıyor 6 sa. Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı 6 sa. Clubhouse hacklendi: Sesli sohbetler internete sızdırıldı 7 sa. Marvel, Fantastic Four filmi için çalışmalara başladı 7 sa. PS5 kontrolcüsü DualSense'in yalnızca 417 saatlik ömrü olduğu iddia edildi 8 sa. Redmi Note 10 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı 8 sa. ASUS ROG Strix Scope Rx ve Strix Chakram Core incelemesi - İddialı! 8 sa. Android 12'nin arayüz rengi, duvar kağıdına göre değişebilecek 9 sa. Chanel'den yapay zekayla ruj rengi bulabilen uygulama: Lipscanner 9 sa. 2021 SsangYong XLV Mayıs ayında Türkiye'ye geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri 10 sa. Apple'ın üçüncü nesil AirPods kulaklık modelinin fotoğrafları sızdı 10 sa. ABD ve Japonya'da Boeing 777'lerin kullanımı durduruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız