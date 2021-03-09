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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Macera oyunu A Musical Story, iOS için duyuruldu

    Ritim odaklı macera oyunu A Musical Story; Nintendo Switch, PC, Xbox One ve iOS için duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    09 Mart 2021, 23:59 (11 sa.)
    387
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Macera oyunu A Musical Story, iOS için duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Digerati'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Glee-Cheese Studio'nun yaptığı macera oyunu A Musical Story, iOS cihazlar için duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Yerli yapım aksiyon oyunu Clan N, mobil cihazlar için yayınlandı"

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    A Musical Story, 1970'lerde geçen yarı ritim, yarı interaktif türde bir oyun. Müzik ile hafızayı ana odak olarak alan bir oyun. Oyunun tüm hikayesi Led Zeppelin, Air ve Pink Floyd gibi gruplardan etkilenen orijinal müzikler ile aktarılıyor. Oyunda bu yüzden hiçbir diyalog bulunmuyor. 

    Oyunun tasarımcısı ve bestecisi Charles Bardin, hem oynanış ile hem de hikaye ile oyuncuların zihninde yer edinecek bir oyun yapmak istediklerini dile getirdi. Oyunun videosuna bakacak olursak bu istediklerini de başarmışlar gibi duruyor diyebiliriz.

    Oyunun net bir yayın tarihi yok ancak bu yaz iOS, Switch, PC ve Xbox One için yayınlanması bekleniyor. Oyunun mağaza sayfası açılmadığı için ne yazık ki iOS'ta nasıl bir gereksinim istediği bilinmiyor. Aynı şekilde fiyatı da bilinmiyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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