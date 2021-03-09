Macera oyunu A Musical Story, iOS için duyuruldu

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Yayıncılığını Digerati'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Glee-Cheese Studio'nun yaptığı macera oyunu A Musical Story, iOS cihazlar için duyuruldu.

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A Musical Story, 1970'lerde geçen yarı ritim, yarı interaktif türde bir oyun. Müzik ile hafızayı ana odak olarak alan bir oyun. Oyunun tüm hikayesi Led Zeppelin, Air ve Pink Floyd gibi gruplardan etkilenen orijinal müzikler ile aktarılıyor. Oyunda bu yüzden hiçbir diyalog bulunmuyor.

Oyunun tasarımcısı ve bestecisi Charles Bardin, hem oynanış ile hem de hikaye ile oyuncuların zihninde yer edinecek bir oyun yapmak istediklerini dile getirdi. Oyunun videosuna bakacak olursak bu istediklerini de başarmışlar gibi duruyor diyebiliriz.

Oyunun net bir yayın tarihi yok ancak bu yaz iOS, Switch, PC ve Xbox One için yayınlanması bekleniyor. Oyunun mağaza sayfası açılmadığı için ne yazık ki iOS'ta nasıl bir gereksinim istediği bilinmiyor. Aynı şekilde fiyatı da bilinmiyor.

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