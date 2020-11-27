Perspektifinizi değiştirerek bulmacaları çözmeye çalıştığınız "hocus 2" iOS için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini gamebra.in'in yaptığı perspektifinizi değiştirerek bulmacaları çözmeye çalıştığınız 2015 yılıdna çıkan hocus'un devamı hocus 2 iOS cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Hızlı tempolu Flip Shapes, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

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Hollandalı ressam ve grafik sanatçısı olan M.C. Escher'in eserlerinden esinlenerek yaratılan hocus 2'de birbirinden farklı 66 bölüm bulunuyor. Her bölümü farklı bakış açılarıyla geçebilirsiniz. İlk oyunla arasındaki farka bakıldığı zaman bariz bir şekilde daha renkli ve tasarım olarak daha kaliteli bir oyun görüyoruz.

Oyun şu anda iOS cihazlar için App Store üzerinde 27,99 TL'ye satılıyor. Oyunun boyutu 94,5 MB. iOS cihazınıza yüklemek için cihazınızda iOS 11.0 veya daha sonraki bir yazılımın yüklü olması gerekiyor.

Oyun, Android cihazlar için henüz yayınlanmadı ancak şu anda Google Play sayfası açılmış durumda. Yakın bir zamanda Android'e geleceğini de söyleyelim. Özellikle ilk oyunun Andoid'te 10 milyonun üzerinde indirildiğini düşünürsek gelmemesi imkansız gibi bir şey.

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