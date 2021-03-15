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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    JRPG türündeki SaGa Frontier Remastered, mobil cihazlar için 15 Nisan'da yayınlanacak

    1998'de yayınlanan, dönemin sevilen oyunlarından SaGa Frontier'in yenilenmiş versiyonu mobil cihazlara geliyor. SaGa Frontier Remastered, 15 Nisan'da yayınlanacak.
    15 Mart 2021, 23:30 (2 sa.)
    137
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    JRPG türündeki SaGa Frontier Remastered, mobil cihazlar için 15 Nisan'da yayınlanacak
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı JRPG türündeki SaGa Frontier'in yenilenmiş versiyonu SaGa Frontier Remastered'ın yayın tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca macera oyunu MISTICO, mobil cihazlar için yayınlandı"

    Orijinali 1998 yılında yayınlanan SaGa Frontier'in yenilenmiş versiyonu SaGa Frontier Remastered, 15 Nisan'da iOS ve Android için yayınlanacak. Ayrıca oyunun PlayStation 4 ve Nintendo Switch için yayınlanacağını da belirtelim. 

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    Ne yazık ki oyunun mobilde mağaza sayfaları açılmış değil. Bu yüzden oyunun detayları bilinmiyor. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    1998'in sevilen RYO klasiği SaGa Frontier; yenilenen grafikler, ek özellikler ve yeni bir ana karakterle yeniden doğdu! Her biri kendi hikâyesine ve hedeflerine sahip sekiz kahramandan birini seçerek rol yapma macerasını onun gözünden deneyimle. Free Scenario sistemiyle kendi eşsiz maceranı oluştur. Dramatik savaşlarda yer al, Glimmer sistemini kullanarak yeni beceriler kazan ve müttefiklerininkilerle eşzamanlı saldırılar yap!

    Yeni Özellikler

    • Yeni Ana Karakter Fuse!

    Gerekli şartlar yerine getirildikten sonra yeni ana karakter Fuse ile oynayabileceksin! Fuse'un bir sürü yeni içerikle dolup taşan hikâyesine Kenji Ito'dan harika yeni müzikler de eşlik ediyor! Diğer ana karakterlerin farklı bir yanını keşfedeceksin.

    • Phantom Ara Sahneleri Sonunda Eklendi

    Asellus'un hikâyesine bazı ara sahneler eklendi. Hikâyeyi hiç olmadığı kadar derinlemesine deneyimle.

    • Gelişmiş Grafikler ve Yepyeni Özellikler

    Gelişmiş yüksek çözünürlüklü grafiklerin yanı sıra kullanıcı arayüzü de güncellendi ve geliştirildi. İki kat hız modu da dahil olmak üzere daha akıcı bir oynanış deneyimi sunan birçok yeni özellik eklendi.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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