Taktiksel denizaltı savaşı oyunu Crash Dive 2, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Panic Ensues'in yaptığı denizaltılarla savaştığınız taktiksel bir yapıya sahip simülasyon savaş oyunu Crash Dive 2, mobil cihazlar için yayınlandı.

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Oyunda bir denizaltının komutasını alıyorsunuz ve düşman gemileri yok etmek ana amacınız. Oyunda isteğinize göre gizli veya saldırgan bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Savaş tarzınızı belirledikten sonra savaş için ihtiyacınız olan araçları seçebilecek ve özelleştirebileceksiniz.

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Crash Dive 2'de gece gündüz döngüsü ve hava değişimi gibi ekstra özellikler oyunu da bir hayli etkiliyor. Geliştirici gerçekçi bir savaş deneyimi vaat ediyor.

Oyun şu anda iOS ve Android cihazlarda erişilebilir durumda. Oyunun fiyatı App Store'da 89,99 TL, Google Play'de ise 79,99 TL. Oyunun videosunu ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Crash Dive ‪2‬ Panic Ensues LLC Oyunlar ₺89,99 345.6 MB

Crash Dive 2: The Silent Service Panic Ensues Software Simülasyon ₺79,99 141M

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