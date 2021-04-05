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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Taktiksel denizaltı savaşı oyunu Crash Dive 2, mobil cihazlar için yayınlandı

    Denizaltılarla savaştığınız taktiksel bir yapıya sahip simülasyon savaş oyunu Crash Dive 2, iOS ve Android için App Store ve Gogle Play üzerinden yayınlandı.
    05 Nisan 2021, 23:20 (1 hf.)
    1,2b
    2
    3
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Taktiksel denizaltı savaşı oyunu Crash Dive 2, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Panic Ensues'in yaptığı denizaltılarla savaştığınız taktiksel bir yapıya sahip simülasyon savaş oyunu Crash Dive 2, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Final Fantasy yaratıcısının yeni oyunu Fantasian, Apple Arcade için yayınlandı"

    Oyunda bir denizaltının komutasını alıyorsunuz ve düşman gemileri yok etmek ana amacınız. Oyunda isteğinize göre gizli veya saldırgan bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Savaş tarzınızı belirledikten sonra savaş için ihtiyacınız olan araçları seçebilecek ve özelleştirebileceksiniz.

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    Crash Dive 2'de gece gündüz döngüsü ve hava değişimi gibi ekstra özellikler oyunu da bir hayli etkiliyor. Geliştirici gerçekçi bir savaş deneyimi vaat ediyor. 

    Oyun şu anda iOS ve Android cihazlarda erişilebilir durumda. Oyunun fiyatı App Store'da 89,99 TL, Google Play'de ise 79,99 TL. Oyunun videosunu ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Crash Dive ‪2‬ Crash Dive ‪2‬ Crash Dive ‪2‬ Crash Dive ‪2‬ Panic Ensues LLC Oyunlar ₺89,99 345.6 MB

    Crash Dive 2: The Silent Service Crash Dive 2: The Silent Service Crash Dive 2: The Silent Service Crash Dive 2: The Silent Service Panic Ensues Software Simülasyon ₺79,99 141M



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ARAGORNyeg 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Toprak koç hocamı göreve çağırıyorum
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı oyun Steam’de normal fiyatı 21 TL.



    Apple bu şekilde fiyatlandırmaya devam edecekse hiç oyun filan alamaz kimse.



    Parasını veremediğinden değil fark bu kadar yüksek olduğundan.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amiga’da oynadığın Silent Service II oyununu unutamam deniz altı kaptanlığı inanılmaz heyecanlı.



    Uçak gemisi filosunu görünce nasıl çekinmiştim görevden sonra batırınca nasıl mutlu olmuş kaçıncaya kadar amma korkudan ölmüştüm.
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